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臉書「第二號人物」退隱！桑德伯格宣布5月離開Meta董事會

▲臉書（Facebook）母公司Meta第2號人物桑德柏格（Sheryl Sandberg）宣布將離開董事會，往後將擔任Meta顧問提供協助。（圖／美聯社）
▲臉書（Facebook）母公司Meta第2號人物桑德柏格（Sheryl Sandberg）宣布將離開董事會，往後將擔任Meta顧問提供協助。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

從Google跳槽至臉書（Facebook）並帶動公司成長、被稱為「臉書第二號人物」的前Meta營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）宣布將於今年離開Meta董事會，結束長達12年的董事職務。

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Meta前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）週三（17）發文宣布，先前卸下營運長角色後仍後續留董事會，是為了幫助公司的成功過渡，現在領導階層已證明Meta業務出色且對未來有良好定位，「感覺這是正確的時機離開」。

桑德柏格表示，她擔任臉書及Meta營運長長達14年半，到5月將不再連任做了12年的董事，而這些經歷是一生難忘的機會，為此她將永遠感謝Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對她的信任，以及與祖克柏的夥伴關係和友誼。

撰有暢銷書《挺與而進》（Lean In）的桑德柏格曾是臉書對外代表人物，如今退出董事會的她表示仍將扮演Meta的顧問角色，「我永遠準備好協助Meta的團隊」，祖克柏則留言感謝桑德柏格，盛讚她的貢獻「對我們的成功有極大助益」。

現年54歲的桑德柏格在2008年加入臉書，此前她曾任職於麥肯錫顧問公司、美國財政部及Google公司，離開谷歌後加入臉書的她針對廣告業務進行大大開拓，對於Meta的合作夥伴、企業發展與營運方向有著極大助益，然而也是她推動了臉書從社群平台化身為龐大的廣告巨獸，侵犯用戶個資、內容監管不當、廣告市場不公平競爭等作為使其飽受批評。

美國學者祖博夫（Shoshana Zuboff）形容桑德伯格是臉書的傷寒瑪麗，「她將 Google 監控式資本主義帶進臉書」，幫助臉書創辦人祖克柏達成「極大化用戶使用時間」的目標，並將廣告機制建立在只要用戶愈長時間停留在臉書，平台就可以挖掘更多資料。

外界預測，桑德柏格在離開營運長職務後可能踏入政壇，她是堅定的民主黨員，目前經營非營利組織「挺身而進」（LeanIn.Org）並提供專為11至15歲女孩設計的「挺身而進女孩」（Lean In Girls）計畫，教導有關韌性、正面承擔風險與領導力的相關課程，同時也高呼反墮胎禁令、與以色列官員在以哈衝突時表達反對性暴力等。

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