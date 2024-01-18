為愛車全方位清潔 巴斯夫推出新一代快樂跑®汽油添加劑
全球最大化工公司-巴斯夫在台推出一款採用全新雙功能配方，聚異丁烯胺及直噴促進劑的新一代快樂跑® 汽油添加劑，該產品主要是專為現代直噴(DISI) 引擎的技術要求而設計，同時又可讓傳統的進氣道噴射 (PFI) 引擎保持卓越性能。
記者郭凱杰／綜合報導
快樂跑® 還有助於降低廢氣排放和提高燃油效率。快樂跑® 汽油添加劑適用於各種汽油引擎和汽油: 如九二、九五、九八無鉛汽油。一箱油中加入一瓶快樂跑®，並且連續不間斷地使用，可讓引擎受到優質保護。
台灣巴斯夫董事長兼總經理黃仙蒂表示，在台灣推出的全新包裝與配方升級的新一代快樂跑® 汽油添加劑，它不僅能增強引擎動能、改善加速和駕駛性能，同時還含有強效的腐蝕抑制劑，可以防止金屬零件生鏽。」
巴斯夫亞太區燃油與潤滑油解決方案業務部全球副總裁郎馬泰（Matthias Lang）表示，「 降低燃油系統的積碳正是我們高性能快樂跑® 所要解決的問題。一個更潔淨的引擎，除了可以延長汽車整體使用壽命外，同時還具備了許多優點，像是降低汽車油耗和減少尾氣排放，這樣更有助於建立綠色永續的交通環境。
巴斯夫快樂跑® 汽油添加劑於2012年進入台灣，致力於為車主提供更佳的積碳清潔效果、更高的汽油效率、更低的廢氣排放以及更優異的駕駛體驗，此外，快樂跑® 的這些永續特性，將可為台灣推動 2050 年淨零碳排的目標盡一份心力。