學測本週六登場！明天下午開放看考場　考試地點、應試號碼這裡查

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大考中心表示，學測試場分配表、考試地點、應考資訊等，皆已公布於大考中心網站，並訂定1月19日下午2點至4點開放考生查看試場和座位，無論考生實際應考日程為何，皆須於規定時間內前往查看。
大考中心指出，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。請考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本。應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。
未攜帶應試有效證件正本，經監試人員查核並確認是考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送請本會考試委員會依違規處理辦法審議並扣減該節成績。
大考中心表示，中央氣象署預報顯示，考試第一天，有鋒面通過與冷空氣南下，北部、東半部轉濕冷，需注意保暖；中南部、澎湖為多雲到晴，嘉南高屏白天溫度可能接近27度，注意早晚溫差大。考試第二、三天，各地天氣寒冷，開放試場冷氣情況相對低，請所有考生務必注意保暖。
大考中心說，考試期間氣溫變化大，請考生注意保暖。依據考試規則，考生應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則。
另外，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，本次考試將依據中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午／下午預報溫度達28度（含）以上，將於上午／下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。
大考中心提醒，考試當天，一般考生應試可自主佩戴口罩。若考生屬 COVID-19 篩檢陽性或確診，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配之考（分）區試場應試。若考生有發燒或呼吸道症狀，造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。
大考中心說，本次學測，考生進入考（分）區不需量溫，全面開放考生親友和師長陪考，建議COVID19篩檢陽性或確診者不陪考。各考試日期間，考（分）區於早上8點起開放分區及試場，考生可至「試場」溫書；陪考親友及師長請至各校「考生及陪考人員休息室」休息。