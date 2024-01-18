本周末台南東區兩大遶境 前甲元祐宮恭送天師回鑾

我是廣告 請繼續往下閱讀
元祐宮建醮主任委員李金井、總主會李塗嵩、總幹事李宗太及執事人員昨天下午前往聖巡堂台南虎爺會向執行長黃威福致贈先鋒官帥旗及先鋒官的番號燈。
此次前甲元祐宮啟建金籙慶成祈安三朝建醮大典，1月20日週六恭送張府天師回鑾遶境，是整個建醮活動的壓軸，也是最多人關注的。元祐宮建醮委員會此次接到東區區公所和中西區區公所以及警察局電話告知：台南女中是高中升大學的學測考場，希望路關不要經過開山路。
元祐宮以及此次出轎的交陪境和開山路的廟宇都有好交情，但鑑於學測攸關學生的前程，建醮委員會決議，為避免影響學生考試及家長反彈抗議，忍痛向開山路上的廟宇及出轎的交陪境宮廟致歉，改道於大同路直行，為此，東區及中西區公所的民政課長和承辦人員頻頻致謝廟方配合。但仁和宮很早就提出路權申請，該廟和小南城隍廟的深厚情誼，路關不變。
元祐宮恭送天師遶境，特別虔聘聖巡堂台南金虎爺會榮膺先鋒官，執行長黃威福表示，感謝元祐宮讓聖巡堂有機會擔任這麼重要的職位，在主任委員陳裕壬指示下，全廟力挺到底，特別出兩頂大轎，包括聖巡堂主神包府千歲、台南金虎爺會的金虎爺將軍。
值得一提的是執行長黃威福每次出轎都是提前擲筊決定此次坐上大轎是那一尊神明，結果由鎮殿包府千歲中選，可見神尊也很重視此次榮膺先鋒官的意義。
元祐宮總幹事李宗太表示，祖先們300多年前將李府元帥的金身奉請渡海來台定居，此次建廟完成後的首次建醮，信眾香客都相當重視，這次敬邀虔聘聖巡堂台南金虎爺會榮膺先鋒官，除了人與人之間的交情深厚，相信神明和神明之間更是有妙不可言的因緣，才會指示不常出巡的鎮殿包府千歲此次要坐上大轎來共襄盛舉，可見連神明也重視此次的恭送天師遶境，精彩可期，試目以待。
週六另一支來自仁和路的超級遶境大隊是仁和宮井王爺，前後4頂轎加陣頭將超過1000人，將前往開基玉皇宮領天旨。但兩支隊伍一前一後，應不致於在市區打結，由於東區廟宇的遶境在市區少見，令府城看熱鬧一族頗為期待。