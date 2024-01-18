韓盧都在搶！昨鋪陳接班台中市長　江啟臣今為「韓江配」釋善意

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昨天下午結束谷關行程後，盧秀燕繼續往山上走、江啟臣卻沒跟上來，同行媒體覺得奇怪，即將接任副市長的新聞局長鄭照新解釋「江委員要去立法院開會」，更讓在場者不解，孰料今（18）日下午盧秀燕下山途中，前高雄市長韓國瑜就在臉書宣佈將在院長選舉推出「韓江配」，江啟臣隨後在台中市服務處受訪。
媒體問江啟臣，昨天「和平專案」時，是否與盧秀燕討論競選立法院副院長一事？他表示只和盧討論市政、自己在立院能幫忙的部分。雖然行政院進入看守內閣，但立法院沒有看守時期，未來他會給執政黨壓力，讓執政黨看見地方需求，並與當選的立委們共同合作，呈現新的民意給行政院長陳建仁。
江啟臣曾任國民黨主席，未來若副手一職由民眾黨出任，會覺得委屈嗎？他秒回「不會啦」！強調同意搭檔競選是為保留藍白合作空間，若民眾黨願意推出副手人選和韓國瑜搭配，「只要大家有共識，我這邊可以退出、沒有關係」。
媒體另質疑，若進入第2輪投票，國民黨篤定能拿下正副院長，其實可以不用藍白合。但江啟臣認為，在野合作有很多面向，不管召委選舉、議題攻防、政府政策監督、國會外交都有空間，藍白合作可以讓國會監督制衡的功能更完整，才對得起選民的付託。他表示國民黨的態度一直是開放的，「藍白合不合不是只有藍的問題，要尊重白的想法和決定」。
此次大選，盧秀燕在台中推動立委藍白合示範區，她也是除了韓國瑜之外，較能與柯文哲溝通的國民黨檯面上人物。地方入士評估，江啟臣以前主席身分扮演犧牲打、再由處事圓融的盧秀燕居中協調，或許有機會化解總統藍白合破局後的僵局，同時有助累積盧秀燕的黨內聲望。