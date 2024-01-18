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芥川賞得主自曝「5%內容來自AI」引議！東大教授：重新定義寫小說

▲33歲女作家九段理江憑藉《東京都同情塔》一書贏得第170屆芥川賞，她透露書中約有5％的文字是直接出自AI生成，引發熱議。（圖／翻攝自九段理江的IG）
▲33歲女作家九段理江憑藉《東京都同情塔》一書贏得第170屆芥川賞，她透露書中約有5％的文字是直接出自AI生成，引發熱議。（圖／翻攝自九段理江的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT問世後，全球掀起AI熱潮，AI的應用延伸到越來越多領域，帶來許多機遇的同時也帶來挑戰。日本文壇昨（17）日公布第170屆芥川賞及直木賞得獎名單，奪下芥川賞的33歲女作家九段理江，自曝書中內容約有5％的文字直接出自AI生成，引發正反兩面評價。對此，東京大學情報理工學系教授松原仁認為，大眾是時候重新思考與定義何謂「寫小說」了。

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綜合日本媒體報導，九段理江的獲獎作品《東京都同情塔》是一本描寫未來世界的小說，未來的日本在新宿公園興建用來收容犯罪者的「同情塔」，生成式AI的應用在未來世界變得十分普遍，而書中主人翁對這樣的世界感到困惑與煩惱的故事。

九段理江在記者會上表示，《東京都同情塔》是一本關於生成式AI的故事，但也是一個關於永遠不放棄用言語對話的人的故事，同情塔就像是現代版巴別塔的隱喻，由於書中有許多主人翁與生成式AI對話的情節，九段理江透露大約有5％的文字內容，是直接拿AI生成的文字來用。

九段理江認為《東京都同情塔》主題就與生成式AI有關，同時也是一本在創作過程中充分利用生成式AI的作品，形容自己與AI「合作無間」，最好地發揮了創造力。而被問到在日常生活是否也會借助AI時，九段理江說一些難以向人啟齒的問題，她就會去請教AI，但AI也不是每次都能回答出她想要的答案。九段理江也提到，未來創作時打算繼續使用生成式AI作為輔助。

芥川賞得主的小說中有5％文字直接出自AI，立即引發日本網友熱議。東京大學情報理工學系教授松原仁認為，九段理江在記者會上拋出這個議題，並說未來也將繼續使用生成式AI輔助，應該是有意識地想要社會大眾討論。因為，當有作者承認自己在書中直接使用生成式AI的文字後，不免會引發是否有其他作者同樣在書中直接使用AI文字的聯想。

由於依照現行技術，很難客觀性地去驗證一本小說之中，是否存在或者有多少比例的文字出自生成式AI，松原仁表示，大眾或許是時候重新思考與定義，「寫小說」這件事到底是什麼了。

有網友指出，從今以後使用生成式AI的作品可能會越來越多，使用5％大家或許覺得無妨，而且這部作品本身就在討論生成式AI。但如果之後有更高比例出自AI之手的作品得獎，難道不會引發更大的爭議，那條界線應該劃在哪，從現在就需要開始討論。這則回覆獲得超過8000位日本網友按下表情符號，是相關新聞底下掀起最多迴響的意見。

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