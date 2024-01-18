入冬最強寒流急凍！0度線壓台灣 專家曝下週「北部上空恐-4度」
入冬最強寒流即將報到，2016年霸王級寒流恐再現，中央氣象署示警下週台灣中部以北低溫普遍為攝氏6至8度。氣象專家吳聖宇也在臉書發文指出，此波寒流來襲，0度等溫線範圍涵蓋到台灣北部，台北上空有機會來到攝氏零下3-4度，最低溫將出現在24、25日，提醒民眾一定要做好保暖工作。
記者賴禹妡／綜合報導
吳聖宇昨（17）日上午在臉書發文指出，從16日晚間歐洲中期預報中心(ECMWF)的預報資料來看，24日綜觀預報圖明顯具有寒流南下的特徵，「1032百帕等壓線來到台灣中北部上空，1500公尺高度的溫度場也顯示0度等溫線範圍涵蓋到台灣北部，台北上空有機會來到零下3-4度」，冷空氣平流南下的現象很明顯，整個預報來看就是很冷的型態，從模式直出的低溫預報也很驚人。
吳聖宇以台北為例，表示低溫直接報到攝氏5-7度，雖然這個溫度還沒有經過校驗調整，僅供參考，但也已經能顯示出顯著降溫的幅度。吳聖宇透露，溫度最低點將出現在24、25日，各地空曠地區低溫都有機會來到攝氏10度以下，尤其25至26日清晨加上輻射冷卻作用，很可能出現相當低的溫度。
中央氣象署也指出下週寒流，中部以北低溫普遍為攝氏6至8度，讓許多民眾回憶起2016年霸王級寒流，彭啟明提到，氣象上沒有霸王級的定義，只是形容詞而已，無法描述真的多冷，但若以目前預測的低溫，空曠地區可能再少攝氏3至4度，的確是很有感，尤其是學測後的降溫要特別注意。
不過，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，北部上空恐降至攝氏零下4度，是指約1500公尺左右的高空，地面氣溫大約攝氏8至9度，民眾不須太過恐慌，建議大家提前做足保暖工作即可。