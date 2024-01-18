終止連4貶！這原因新台幣喘口氣 但外資在台股仍提走87億
在亞洲主要貨幣兌美元跌深反彈，加上台股止跌上漲66點，外資賣超力道縮減至87億元，新台幣兌美元今（18）日也終止連4貶，收31.571元，較前一交易日小升1.8分，單日升幅0.06%，台北外匯經紀公司成交量13.58億美元。不過，今日主要貨幣兌美元都升值，其中升幅最大的是韓元，新台幣升幅僅排第四，與日圓相當。
記者顏真真／台北報導
根據央行提供的資料顯示，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數小跌0.1%，主要貨幣兌美元則都止跌回升，其中韓元單日升幅最大，升值了0.34%，再來是歐元升值0.17%，再來是新加坡幣及越南盾升值了0.07%，新台幣與日圓則都升值0.06%，人民幣則平盤。
匯銀人士則指出，美國聯準會（Fed）官員持續打壓市場對3月降息的樂觀預期，也讓台北股匯市隨亞洲市場回落修正，加上外資在大選過後並沒有積極回補空單，代表可能在農曆春節前對台股保守以對，因此，新台幣是暫時止跌還是會再繼續貶，仍要關注外資動向及美元走勢。不過，隨著進入月底，加上年關逼近，新台幣資金需求也會漸增，在出口商年關作帳行情支撐下，預期應可緩解新台幣貶值壓力。