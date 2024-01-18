協助媒合邊緣戶愛心物資 黃彥毓長年低調協助數千邊緣戶
農曆過年將至，高雄市議員黃彥毓與財團法人石原慈善青年基金會合作捐贈物資，希望讓社會邊緣戶能過個好年。黃彥毓表示，去年當選前鎮小港市議員，一有機會便希望能夠回饋需要幫助的鄉親，希望透過自己的力量，協助基金會一起貢獻社會，針對全高雄市的邊緣戶進行愛心物資提供以及訪視，他在擔任高市黨部主委2年期間，雙方協助高雄邊緣戶達數千餘戶。
記者郭凱杰／高雄報導
「光是有物資就很感激了！拿到這些禮物，過年就不用煩惱了，也省下不少開銷。」不少受到物資的民眾都開心的表示，這個年可以放心過了；前鎮區興化里里長朱蘇來蔭也感慨地說，現在薪水都趕不上物價，這裡年輕人又少，變成弱勢家庭越來越多，非常感謝議員跟基金會的幫忙，希望未來議員能持續為鄉親爭取福利。
黃彥毓表示，幫助的物資都盡可能是實用的東西，加上現在很多人因為工作無法自己煮，所以物資盡量以能夠即食蘇打餅、麥片粥...為主，另外也有像洗衣精、衛生紙這一類的日常必需品。
黃彥毓也提到，已和創辦人石原博智一起在慈善這塊努力許久，「雖說『為善不欲人知』，但我們希望讓大家知道社會上還有這項資源在，藉此拋磚引玉，像創辦人石原所說，錢再賺就有、把錢花在應該花的地方。」
石原博智強調，沒有特別的動機，就是單純想要做善事；他也鼓勵公司的主管和同仁，一年至少一次一起參與送暖，讓他們了解自己是相當幸運的，同時也有應負的社會責任，關注弱勢。」他也感性的說，真的要謝謝這些長輩給這個機會，能接受基金會伸出的援手。