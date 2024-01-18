金曲歌手曾瑋中再轟科目三比賽：為什麼會選這首　不爽原因全說了

陳柏霖超霸氣！與女友逛街「直接買單包色」　陪逛最久紀錄是跟她

▲陳柏霖（左）提到與女友逛街時，如果女友陷入選擇困難，會直接幫女友包色買單。（圖／記者陳明中攝）
▲陳柏霖（左）提到與女友逛街時，如果女友陷入選擇困難，會直接幫女友包色買單。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／綜合報導

陳柏霖與郭雪芙今（18）日出席UR LIVING信義ATT概念旗艦店開幕記者會，店內設置「男友等待區」，受訪時，陳柏霖被問到與女友逛街時，是否都會在座位區等待，他立即笑回，有時會在旁邊滑手機，但也會參與給意見，但如果是女友很猶豫無法下手買東西，他會直接包色買單，霸總行為，讓人羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳柏霖分享，個人陪逛最久紀錄不是女友而是長輩，「媽媽逛街都會比較久！」郭雪芙則表示，平常逛街都是與好姊妹們一起，比較少有跟男友逛街的經驗。近期2人近日在金門拍攝何潤東執導的新劇《不如海邊吹吹風》，預計在農曆年前殺青。陳柏霖表示，自己在金門拍戲空檔會一個人騎車、散步，回到台北有種回到大城市的感覺。

▲陳柏霖、郭雪芙出席UR LIVING信義ATT概念旗艦店開幕記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼陳柏霖（上圖）、郭雪芙（下圖）出席UR LIVING信義ATT概念旗艦店開幕記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲陳柏霖、郭雪芙出席UR LIVING信義ATT概念旗艦店開幕記者會。（圖／記者陳明中攝）
 
此外，郭雪芙日前在《此時此刻》飾演單親媽媽按摩師，與男星劉俊謙的互動受到觀眾喜愛，她笑說，看完劇本後覺得「這個男生好討厭」，沒想到會受到好評。另外劉俊謙的女友蔡思韵正好也有演出《不如海邊吹吹風》，郭雪芙表示，當初劉俊謙有向她提起該事，不過自己與蔡思韵反而沒聊太多關於《此時此刻》的內容，都是在聊貓。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

王淨哭了！和陳柏霖森林露營　爬10公尺高大樹「雙手凍僵」險失溫

王淨小名叫「肝連姐姐」原因曝！親製神祕果汁特調　陳柏霖大變臉

瑪丹娜開唱口誤喊錯地名！道歉牽拖女神卡卡　還笑對方矮

炎亞綸獲性侵不起訴首發聲！1.7萬人朝聖　江宏傑陳柏霖按讚力挺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選