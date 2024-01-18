陳柏霖超霸氣！與女友逛街「直接買單包色」 陪逛最久紀錄是跟她
陳柏霖與郭雪芙今（18）日出席UR LIVING信義ATT概念旗艦店開幕記者會，店內設置「男友等待區」，受訪時，陳柏霖被問到與女友逛街時，是否都會在座位區等待，他立即笑回，有時會在旁邊滑手機，但也會參與給意見，但如果是女友很猶豫無法下手買東西，他會直接包色買單，霸總行為，讓人羨慕。
記者吳雨婕／綜合報導
陳柏霖分享，個人陪逛最久紀錄不是女友而是長輩，「媽媽逛街都會比較久！」郭雪芙則表示，平常逛街都是與好姊妹們一起，比較少有跟男友逛街的經驗。近期2人近日在金門拍攝何潤東執導的新劇《不如海邊吹吹風》，預計在農曆年前殺青。陳柏霖表示，自己在金門拍戲空檔會一個人騎車、散步，回到台北有種回到大城市的感覺。
此外，郭雪芙日前在《此時此刻》飾演單親媽媽按摩師，與男星劉俊謙的互動受到觀眾喜愛，她笑說，看完劇本後覺得「這個男生好討厭」，沒想到會受到好評。另外劉俊謙的女友蔡思韵正好也有演出《不如海邊吹吹風》，郭雪芙表示，當初劉俊謙有向她提起該事，不過自己與蔡思韵反而沒聊太多關於《此時此刻》的內容，都是在聊貓。
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