愛莉莎莎懷疑作票被炎上！鄭家純批道歉沒誠意：從不覺得自己有錯
知名網紅愛莉莎莎在總統大選表態挺柯文哲，在結果不如己意後，狂貼影片質疑工作人員作票，引發軒然大波，遭到視網膜等一票YouTuber批評應該道歉，同樣熱衷於政治活動的鄭家純（雞排妹），今（18）日錄製綜藝節目《百變智多星》錄影時，同樣認為愛莉莎莎此舉失當，但她覺得愛莉莎莎過往出包道歉也不太有誠意，所以不必心存期待，因為「她好像不覺得自己有錯」。
記者江芷稜／綜合報導
說到愛莉莎莎，鄭家純直率提及對方的黑歷史，包括對方稱喝橄欖油混和液能排出膽結石、利用MeToo事件放閃等，指愛莉莎莎從來不覺得自己有錯，每次道歉總是草率帶過，似乎欠缺誠意，「這是糟蹋選務人員，開票真的很辛苦」。她認為柯文哲應該出面制止愛莉莎莎的言論、教育自己的粉絲，也呼籲愛莉莎莎加入民眾黨，對政治有更多的認識。
鄭家純去年閃婚成為人妻，坦言這半年太忙，近期要努力追工作進度，自己不急著生小孩當媽媽，跟日籍老公AKIRA討論後，預計下個月去凍卵，為未來提前作準備，目前先忙於事業、出國旅行，好好享受夫妻兩人世界，AKIRA今年也會來台過農曆年，小倆口對辦婚宴不太感興趣，可能不會舉辦婚禮。
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