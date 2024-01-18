吃甜甜好過年！生乳捲名店限定禮盒 多種口味一盒滿足
新年團聚少不了要吃上美味的甜點，象徵「吃甜甜、好過年」。生乳捲名店「亞尼克」推出多種年節好禮選擇，包含限量的「草莓冰心巧克力生乳捲」及首次推出切片且多種口味一次滿足的「亞尼克生乳捲切片禮盒」，常溫禮品也有鹽之花曲奇花餅系列口味及莎布蕾巧克力草莓夾心禮盒等新品禮盒迎新春。
記者陳美嘉／高雄報導
此次新口味獨推「草莓冰心巧克力生乳捲」，微苦微酸大人感的62%法國帕宣娜朵巧克力做成甘納許包裹在清爽的草莓奶霜中，冰心滑順的巧克力內餡在口中化開，梔子花蛋糕體不只外觀是溫柔的淡粉色，連口感都是溫柔軟綿的恰到好處。此外，草莓冰心巧克力也推出雙捲禮盒。
亞尼克應潮流推出獨立包裝切片尺寸。新春獨家推出繽紛療癒的妮妮貓咪包裝，以切片禮盒形式傳遞「新年心黏」的團聚氛圍，一盒包含三種口味，有最經典熱銷的原味生乳捲、超人氣的香濃特黑生乳捲，以及網購超人氣的茶拿鐵布丁生乳捲。
新春年節怎麼能少了「大吉大利」! 亞尼克嚴選日本空運蜜柑，飽滿多汁，使用日本昭和麵粉製作泡芙蛋糕體，抹上清爽的北海道奶霜溫柔包覆著每一顆日本蜜柑，一條生乳捲堅持使用3顆以上的蜜柑，橘香四溢、汁多味美，採預購制，限量推出。
除了準備年節送禮，年假到亞尼克門市購買65元以上切片蛋糕4片即贈超香濃的北海道泡芙蛋糕-香草，象徵「芙」氣滿滿。此外，凡亞尼克「門市及YTM LINE好友」即可領取100元或50元的「新春大紅包電子折價券」。