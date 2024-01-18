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推動能源轉型政策！中鋼風電鋼板打造台灣離岸風電產業材料

▲中鋼風電鋼板打造台灣離岸風電產業材料。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼風電鋼板打造台灣離岸風電產業材料。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司積極配合政府能源轉型政策，成功打造風電鋼板，以供我國離岸風電產業材料，由供應鏈廠商使用中鋼風電鋼板製成零組件，再由興達海基公司組合完成結構體，讓離岸風機得以屹立不搖佇立於海洋中服役20至30年。

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▲中鋼公司配合能源轉型政策，打造風電鋼板提供台灣離岸風電產業材料。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司配合能源轉型政策，打造風電鋼板提供台灣離岸風電產業材料。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司總經理王錫欽表示，政府為推動我國能源轉型政策，積極發展離岸風電產業，而離岸風機必須接合其下的塔架、水下基礎及深入海床的基樁，才能屹立不搖佇立在海洋中，所以，離岸風電是使用鋼材占比最高的一項再生能源，依政府規劃未來離岸風電區塊開發至2035年將有15GW開發量，預估未來用鋼需求量將達約160至170萬噸。

王錫欽說，水下基礎等離岸風機支撐結構，不僅要在嚴苛的海洋環境中承受強風、波浪、潮流的極大作用力，也必須抵抗高鹽分的海水腐蝕，其建造所需的鋼材品質要求遠超過陸上使用的結構用鋼，為此，中鋼成功開發及產製水下基礎及風機塔架所需的風電鋼板，包括S355ML、S420ML、S460ML等產品，實現風電設施國產化目標，以支應風機組件運維所需的鋼材，打造台灣離岸風電產業最堅實的材料後盾。

王錫欽指出，全球離岸風電已進入快速發展階段，台灣海峽地理環境獨特，風力資源豐沛，具有將風力轉換成電力的極大潛能，加上政府能源轉型政策明確，更全力扶植國內在地廠商投入離岸風電產業，讓台灣擁有天時、地利、政通及人和的離岸風電發展條件。

而台灣在氣候方面溫濕度較高，周圍海域地質結構鬆軟，也多受颱風或地震影響，為適應天然環境特性，台灣離岸風場主要採用管架式(Jacket)水下基礎來穩固風機設施，確保海上風機能運轉20至30年。

王錫欽並指出，中鋼近年來以高值化精緻鋼廠與發展綠能產業為營運主軸，在離岸風電產業發展上，不僅以「穩健」、「聚焦」的原則延伸鋼鐵本業核心能力，投入離岸風場開發及水下基礎製造等新事業領域，也成功開發及產製風電鋼板產品，穩定供應強韌性兼具的超厚鋼板給水下基礎業者，以發揮鋼鐵產品更大的產業價值。

王錫欽強調，中鋼將研發更優質的風電鋼板外，也持續結合離岸風電供應鏈廠商，支援水下基礎產製所需的銲接、製管、陰極防蝕等加工應用技術，為我國離岸風電發展厚植產業能量，實踐中鋼「價值共創」願景。
 

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