特企／《Go-Go Town! 前進鎮物語》體驗繁體中文版小鎮經營之道

建築、生產 還有解決市民需求 鎮長要負責的事可多了！
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單是鋸床也有分種類，不同設備生成不同素材，將原材料加工後，便可以來修復建設鎮上的商店和建築物了！當然在建築前，可別忘了整地，拔草，除石。大汗淋漓，一切都是為了將小鎮重回昔日旅遊重鎮的榮光！
規劃小鎮 建造商圈
看到市容井井有條，可別自滿！只是當個跑腳苦力實在是有失鎮長身份。現在可要戴上你的安全帽，打開地圖，在建築選單中好好想想要開什麼樣的店舖了。工藝品店看來最簡單，薄利多銷；大型商店商品琳瑯滿目，只是物流運輸又到底怎樣解決呢？
金錢自然是發展小鎮的燃料，不過還得要添置各樣景點和玩樂設施，吸引遊客，增加聲望。然後應該差不多要一個紀念品商店了。最後，別忘了小鎮還得要處理垃圾，保持街道整潔！
當個鎮長，忙得不可開交，卻又孜孜不倦，遊戲內有大量選項、建築、道具和玩意，玩家均可以與之互動，隨時就能讓大家樂而忘返。
雇用員工 實現小鎮自動化
一天要處理的事情可是堆積如山，要一邊當個樵夫又要管理服裝店，這樣血汗，可不是大家前來《Go-Go Town!》的理由！玩家可以雇用員工，幫忙管理農、漁、林、礦這些地區，協助收集原料，也要員工幫忙照顧店面，賺取收入。
小鎮還需要一個專業的物流團隊來運輸商品，鎮長要通過正確的規劃，合理布置各種基礎設施，來讓小鎮運作得行雲流水，在「前進鎮」過上充實的一天，是遊戲的一大魅力！
繁體中文試玩版 TGS 首公開！二月 Co-op Playtest 招募中
《Go-Go Town! 前進鎮物語》預定將於1月25日至28日期間舉行的 TGS 2024 出展，將首度開放試玩版本供到場玩家體驗。此外，遊戲預計會於2月測試好友本地聯機 Playtest，有興趣的玩家，記得前來 Indie House A01-3 攤位試玩，將《Go-Go Town!》加入願望清單，以及登記參加即將舉行的聯機遊戲測試！
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