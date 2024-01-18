吊籠清洗外牆藏風險！高市勞工局長率隊促強化作業管制與安全檢點

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周登春表示，吊籠清洗外牆工作，屬危險性高空作業，相關風險的成因，包括勞工未具操作人員資格、固定及架設不當、工作台傾斜或跨出作業、鋼索或救命索不符規定等，進而可能發生吊籠掉落或人員墜落事故。
因此，吊籠清洗外牆工作，作業前務必強化作業管制與機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且對於作業下方危險區域範圍應設立警告標示，作好作業區域管制，防止用路人進入，作業期間並應持續監督、指揮，以維護作業安全。
經查該件作業前，已依規定通報勞檢處，吊籠設備業經檢查合格，操作人員亦符合規定且已配掛安全帶於救命索上，並已指派人員進行作業區域管制，但吊籠升降鋼索經目視有部分彎曲的情形，且與結構物接觸面可能有防護不足的疑慮，已責令雇主應再確認，並強化相關防護。
周登春指出，時值歲末年終，許多民生及商辦大樓或百貨大樓都趕在年關前，為大樓清洗或修繕外牆，以迎接新年，故採用具臨時性及機動態性較佳之吊籠作業驟增，對於該高風險之危險性作業，呼籲業者必須依規定，於作業3日前將作業期間、地點、作業方式、聯絡人姓名及電話等資料，於該局勞動檢查處網站之「通報專區-特定作業通報」平台登錄，以利實施安全管控。
至於使用之吊籠應經檢查合格，並由經訓練合格人員操作，而作業中要求勞工全程佩掛安全帶及使用救命用纖維索，遵守相關作業安全標準，雇主更須落實自主安全管理，防止災害發生。