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正妹拍比基尼美照！海鷗突俯衝「精準脫衣」　7秒片50萬人看傻

▲莉莉身穿比基尼站在沙灘上拍美照，沒想到下秒竟有海鷗精準地俯衝叼起她的比基尼綁帶，瞬間就輕鬆脫掉莉莉的比基尼，讓她差點走光。（圖／翻攝自IG＠lelepons）
▲莉莉身穿比基尼站在沙灘上拍美照，沒想到下秒竟有海鷗精準地俯衝叼起她的比基尼綁帶，瞬間就輕鬆脫掉莉莉的比基尼，讓她差點走光。（圖／翻攝自IG＠lelepons）

記者賴禹妡／綜合報導

不可以色色！美國一名正妹網紅莉莉（Lele Pons），因擁有甜美長相及魔鬼身材，在IG擁有5380萬粉絲追蹤。而莉莉日前曬出一段影片，只見她身穿比基尼站在沙灘上拍美照，沒想到下秒竟有海鷗精準地俯衝叼起她的比基尼綁帶，瞬間就輕鬆脫掉莉莉的比基尼，讓她差點走光，影片曝光後立即吸引50萬人按讚，眾人全看傻直呼「剛剛發生了什麼」。 

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莉莉日前在IG上傳一段約7秒影片，只見畫面中她穿著比基尼泳衣搭配牛仔熱褲，造型十分性感火辣。而莉莉站在沙灘上，滿臉笑容地對鏡頭比手勢，讓朋友替她拍海邊美照，身旁還圍繞大群海鷗。 

▲莉莉身穿比基尼站在沙灘上拍美照，沒想到下秒竟有海鷗精準地俯衝叼起她的比基尼綁帶，瞬間就輕鬆脫掉莉莉的比基尼，讓她差點走光。（圖／翻攝自IG＠lelepons）
▲莉莉在拍沙灘美照時，其中一隻在上方盤旋的海鷗，精準地叼起她的比基尼綁帶，輕鬆地脫掉莉莉的比基尼胸罩。（圖／翻攝自IG＠lelepons）
沒想到，正當莉莉被快門捕捉時，其中一隻在上方盤旋的海鷗，竟迅速俯衝，並精準地叼起她的比基尼綁帶，再繼續往上飛行，輕鬆地脫掉莉莉的比基尼胸罩，她也露出一臉不可置信的表情，並趕緊護住比基尼，救回險些走光的上圍。 

▲莉莉身穿比基尼站在沙灘上拍美照，沒想到下秒竟有海鷗精準地俯衝叼起她的比基尼綁帶，瞬間就輕鬆脫掉莉莉的比基尼，讓她差點走光。（圖／翻攝自IG＠lelepons）
▲莉莉露出一臉不可置信的表情，並趕緊護住比基尼，救回險些走光的上圍。（圖／翻攝自IG＠lelepons）
莉莉上傳影片時，還開玩笑地說「這隻鳥是我付錢請來的演員啦！」神奇的一幕也讓眾多網友看傻，紛紛留言「怎麼可能會有這種事」、「海鷗感覺有專人訓練過」、「剛剛發生了什麼」。不過，也有不少人質疑，這段影片是經由動畫後製剪接而成，只是技術高明難以發現，而莉莉目前並未對此做出回應。 

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