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Hyundai首輛純電N Line車型 Kona EV電動版擁有更運動化的樣貌

▲ Hyundai首輛純電N Line車型 Kona EV電動版擁有更運動化的樣貌
▲ Hyundai首輛純電N Line車型 Kona EV電動版擁有更運動化的樣貌

Carture 車勢文化

韓國汽車大廠現代Hyundai推出性能子品牌N之後，其車款越來越受到車迷歡迎，當然有另外很大一部分原因是車輛設計受到歐化的影響，不過不能否認大眾對於運動車輛的喜好增加，而現在該品牌也朝向電動發展，改款之後的Kona除了推出Kona N以外，現在純電的Kona EV也將會擁有N Line的造型配置，率先在歐洲亮相，相信之後也會在各國市場導入。

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Kona EV是現代汽車第一輛獲得N Line運動化造型的純電動車款。
Kona EV是現代汽車第一輛獲得N Line運動化造型的純電動車款。
其實改款之後的Kona在美國市場已經有了N Line車型，只不過該車型僅限於燃油引擎車款，而這次的N Line是放在了純電的Kona身上，要注意的是Kona EV N Line就只有視覺上的改變，其動力系統還是維持一樣的設定，搭配著一具215匹的電動馬達，採用前輪驅動擁有7.8秒從靜止加速到時速100km/h的能力，電池容量為65kWh，不論是N Line基礎版本或者是N Line S高階版本都是一樣的動力配置，不過在英國市場部分前者要價40,395英鎊(折合台幣約161.6萬元)，後者則是要43,095英鎊(折合台幣約172.4萬元)。

N Line基礎板與N Line S的差異在於內裝部分，兩者的外觀大致上相同，都擁有了更肌肉化的線條外型，卻依舊不失原本Kona改款後擁有的先進外貌，內裝部分也採用了更多紅色縫線妝點，不過基礎版本只有布椅，高階車型則有了Alcantara和皮革交織的選擇，並且還有通風座椅及電動調整功能，針對後方也增加了雙區恆溫空調，全車也有著Bose音響等多樣的舒適性配備，而如果你想要的是性能方面有所進步的運動車款，目前僅能選擇燃油動力的Kona N，而之後究竟會不會推出性能化的純電Kona N呢？不能說沒有機會，畢竟現代汽車的純電性能動力也相當強悍，只不過目前還沒輪到Kona這輛車罷了。

加上N Line套件之後讓整輛車更具有運動氣息，而雙色車頂的選擇也讓車輛看起來更為動感。
加上N Line套件之後讓整輛車更具有運動氣息，而雙色車頂的選擇也讓車輛看起來更為動感。
全車的肌肉線條更加明顯，即便是車側也可以感受到十足的運動張力。
全車的肌肉線條更加明顯，即便是車側也可以感受到十足的運動張力。
後照鏡蓋也採用黑色烤漆處理，與黑色車頂在視覺上相當協調。
後照鏡蓋也採用黑色烤漆處理，與黑色車頂在視覺上相當協調。
改款後的Kona擁有前衛特色，而加上N Lina之後依舊保留，同時有了運動色彩。
改款後的Kona擁有前衛特色，而加上N Lina之後依舊保留，同時有了運動色彩。
內裝部分也擁有了N款方向盤、運動化的金屬踏板以及黑色車頂天篷。
內裝部分也擁有了N款方向盤、運動化的金屬踏板以及黑色車頂天篷。
運動化的座椅更具有包覆性，而紅色縫線的妝點讓人感受強烈運動氣息。
運動化的座椅更具有包覆性，而紅色縫線的妝點讓人感受強烈運動氣息。
就連後排座椅也採用一樣的配置，全車都可以有著滿滿的運動感。
就連後排座椅也採用一樣的配置，全車都可以有著滿滿的運動感。

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