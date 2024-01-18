▲ Hyundai首輛純電N Line車型 Kona EV電動版擁有更運動化的樣貌

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其實改款之後的Kona在美國市場已經有了N Line車型，只不過該車型僅限於燃油引擎車款，而這次的N Line是放在了純電的Kona身上，要注意的是Kona EV N Line就只有視覺上的改變，其動力系統還是維持一樣的設定，搭配著一具215匹的電動馬達，採用前輪驅動擁有7.8秒從靜止加速到時速100km/h的能力，電池容量為65kWh，不論是N Line基礎版本或者是N Line S高階版本都是一樣的動力配置，不過在英國市場部分前者要價40,395英鎊(折合台幣約161.6萬元)，後者則是要43,095英鎊(折合台幣約172.4萬元)。
N Line基礎板與N Line S的差異在於內裝部分，兩者的外觀大致上相同，都擁有了更肌肉化的線條外型，卻依舊不失原本Kona改款後擁有的先進外貌，內裝部分也採用了更多紅色縫線妝點，不過基礎版本只有布椅，高階車型則有了Alcantara和皮革交織的選擇，並且還有通風座椅及電動調整功能，針對後方也增加了雙區恆溫空調，全車也有著Bose音響等多樣的舒適性配備，而如果你想要的是性能方面有所進步的運動車款，目前僅能選擇燃油動力的Kona N，而之後究竟會不會推出性能化的純電Kona N呢？不能說沒有機會，畢竟現代汽車的純電性能動力也相當強悍，只不過目前還沒輪到Kona這輛車罷了。