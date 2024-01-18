劉冠廷《非殺人小說》全裸到尾椎！吊鋼絲整天 受封台版阿湯哥
台劇《非殺人小說》首兩集已經在CATCHPLAY+數位影音平台及愛奇藝國際站上架，官方已釋出最新第3集預告，其中一幕劉冠廷連續對自己掌嘴十分揪心，也讓觀眾猜不透兇手的下落。而在劇中，劉冠廷大尺度演出，露出背部全裸到尾椎，也引起廣泛討論。
記者吳雨婕／綜合報導
首兩集昨晚播出後，不少網友大讚劉冠廷「演技又超越自己」，除了和隋棠的激情戲獻出背部全裸到「尾椎」令人驚豔，第二集中，劉冠廷為逃離命案事發大樓，冒險攀在三樓高的外牆並徒手抓水管的緊張橋段，也引發觀眾熱議，甚至封他「台版湯姆克魯斯」，憶及拍攝過程劉冠廷苦笑說：「短短30秒的戲其實拍了一整天！劇組還找來吊車讓我吊鋼絲，我真的是掛在上面撐到沒力掉下來，但他們還是有把我拉著，落地那一刻我還特別往後跳，躺下來再側滾，一整天下來雖然很累，但畫面好看就很值得。」
日前演員們也參與官方IG直播暢聊拍攝趣事，包括導演柯貞年、演員隋棠、張詩盈、曾珮瑜線上相聚，有網友發問若演員們可以演其他人會想挑戰哪一個角色？隋棠表示對洪太太（張詩盈 飾演）這個角色滿有興趣，光預告中大喊：「我沒有生病！」這一幕就很衝擊；張詩盈則坦言每個角色各自藏有很特別的故事，自己都會想挑戰看看；曾珮瑜則想挑戰飾演東東，「現在已經是演員了，要回頭詮釋演技生澀的臨演一定很有趣。」
《非殺人小說》2024年1月17日起每週三18:00將在台灣和東南亞的CATCHPLAY+數位影音平台、愛奇藝國際站同步上架，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20:00和21:00同步跟播，每週更新2集。
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