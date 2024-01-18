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Toyota打算今年再破紀錄！預估年產量可來到1,030萬輛！

▲ Toyota打算今年再破紀錄！預估年產量可來到1,030萬輛！
▲ Toyota打算今年再破紀錄！預估年產量可來到1,030萬輛！

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日本汽車大廠Toyota在去年開出了漂亮的成績單，目前的數據從2023年1月～11月這段期間，他們生產了923萬輛的汽車，雖然12月份尚未公布，但預估年度製造輛可以突破千萬大關，但是他們並不滿足於這個巨大的成功，因為他們今年更計畫要在日本生產340萬輛汽車，並且在海外生產690萬輛汽車，預計今年Toyota與Lexus將會創下1,030萬輛的驚人成績。

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Toyoa想要在在2024年寫下更高的生產紀錄，與Lexus雙品牌達成1,030萬輛的成績。
Toyoa想要在在2024年寫下更高的生產紀錄，與Lexus雙品牌達成1,030萬輛的成績。
Toyota與Lexus雙品牌今年想要擁有1,030萬輛的成就，雖然2023年已經擁有千萬輛的驚人表現，但他們還是想要超越自己，在日本本土生產340萬輛，海外部分生產690萬輛車，雖然這並不是Toyota自己官方公佈的消息，消息來源是日本《日經新聞》所發佈的生產計畫數據，不過Toyota並沒有否認這項消息，只是目前這些計畫尚未正式公布，此外內容當中還提到今年Toyota將會生產25萬輛電動汽車，並且會在2025年的時候將純電汽車的產量提高到60萬輛的水準。

專家分析Toyota的銷售量與產量可以不斷增長的關鍵原因在於油電混合動力的需求不斷上漲，包括了傳統的油電混合動力、輕油電混合動力以及PHEV插電式油電複合動力，數據上顯示，2023年1～11月，他們總共銷售出了310萬輛的HEV、24,127輛的MHEV以及112,807輛的PHEV，而未來這些車型的數字都還會再成長，但是有一點擔憂的地方就是該品牌的電動車發展，因為去年1~11月只銷售了95,220輛純電動車，雖然比2022年的24,466輛還要好上很多，不過9.5萬這個數字相比其他競爭對手顯得很不足。

2023年的前11個月，Toyota在日本生產了3,099,950輛車，海外則是6,131,118輛車，年成長率分別為27.3%以及4%，而如果要算進Hino以及Daihatsu的話，他們2023年1~11月就已經生產了10,612,202輛車，驚人的表現也難怪會在今年寫下更大的目標，而能否成功還有待時間來證實了。

Toyota在油電混合動力的表現上相當亮眼，有不少專家認為這是他們產量可以不斷增長的原因。
Toyota在油電混合動力的表現上相當亮眼，有不少專家認為這是他們產量可以不斷增長的原因。
不過Toyota在純電動車的發展落後不少品牌，這可能是短期需要擔憂的一點。
不過Toyota在純電動車的發展落後不少品牌，這可能是短期需要擔憂的一點。

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