▲ Toyota打算今年再破紀錄！預估年產量可來到1,030萬輛！

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Toyota與Lexus雙品牌今年想要擁有1,030萬輛的成就，雖然2023年已經擁有千萬輛的驚人表現，但他們還是想要超越自己，在日本本土生產340萬輛，海外部分生產690萬輛車，雖然這並不是Toyota自己官方公佈的消息，消息來源是日本《日經新聞》所發佈的生產計畫數據，不過Toyota並沒有否認這項消息，只是目前這些計畫尚未正式公布，此外內容當中還提到今年Toyota將會生產25萬輛電動汽車，並且會在2025年的時候將純電汽車的產量提高到60萬輛的水準。
專家分析Toyota的銷售量與產量可以不斷增長的關鍵原因在於油電混合動力的需求不斷上漲，包括了傳統的油電混合動力、輕油電混合動力以及PHEV插電式油電複合動力，數據上顯示，2023年1～11月，他們總共銷售出了310萬輛的HEV、24,127輛的MHEV以及112,807輛的PHEV，而未來這些車型的數字都還會再成長，但是有一點擔憂的地方就是該品牌的電動車發展，因為去年1~11月只銷售了95,220輛純電動車，雖然比2022年的24,466輛還要好上很多，不過9.5萬這個數字相比其他競爭對手顯得很不足。
2023年的前11個月，Toyota在日本生產了3,099,950輛車，海外則是6,131,118輛車，年成長率分別為27.3%以及4%，而如果要算進Hino以及Daihatsu的話，他們2023年1~11月就已經生產了10,612,202輛車，驚人的表現也難怪會在今年寫下更大的目標，而能否成功還有待時間來證實了。