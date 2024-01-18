外資提錢走！台股2天慘跌近400點　國安基金喊話了

台積電看今年「健康成長」　3奈米拉低毛利率這樣說

▲台積電今（18）日法說會登場，針對今（2024）年的需求與展望，台積電表示是公司健康成長的一年。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲台積電今（18）日法說會登場，針對今（2024）年的需求與展望，台積電表示是公司健康成長的一年。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者許家禎／台北報導

台積電今（18）日法說會登場，針對今（2024）年的需求與展望，台積電表示是公司健康成長的一年，主要是3奈米技術持續強勁成長、5奈的需求旺，以及AI相關需求。預期今年半導體市場（不含記憶體）將成長超過10%，晶圓製造產業則預期成長約20%。2024年將逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段二十位數（low-tomid-twenties）百分比。至於毛利率會因為3奈米量產而下滑，估影響全年毛利率約3至4個百分點，但強調長期毛利率達53%以上仍是可實現的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近期需求展望，2023年全球總體經濟疲軟以及通貨膨脹和利率上升，加劇並延長了全球半導體庫存的調整週期。截至2023年底，半導體市場（不含記憶體）與前一年相比衰退約2%，晶圓製造產業則衰退約13%；若以美元計，公司營收與前一年相比減少了8.7%。

儘管面臨短期挑戰，台積電的技術領先仍讓公司在2023年的表現優於同業。時序進入2024年，預測無晶圓廠半導體的庫存將隨著2023年結束恢復到更健康的水平。但總體經濟疲軟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求。

不過台積電仍預計2024年會是公司健康成長的一年，主要是得益於領先業界的3奈米技術持續強勁成長、市場對5奈米技術的強烈需求，以及旺盛的AI相關需求。展望2024年，公司預期半導體市場（不含記憶體）將成長超過10%，晶圓製造產業則預期成長約20%。2024年將逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段二十位數（low-tomid-twenties）百分比。

由於市場法人之前質疑台積電3奈米可能拉低毛利，為此台積電針對獲利能力表示，確實因3奈米技術產能拉升時毛利會被稀釋，2023年第4季毛利率較第3季下滑130個基點（basis points）來到53.0%，但利率展望將維持中位數 53.0%。

台積電表示，公司的獲利能力包括6大因素：領先的先進製程開發和產能提升、定價、成本優化、產能利用率、技術組合和匯率。隨著業務復甦，預期2024年公司的產能利用率將上升，3奈米會稀釋2024年全年毛利率約3至4個百分點，並強調海外擴廠的部分也早就考量進去，但長期毛利率達53%以上仍是可實現的。


2奈米需求太強！台積電高雄2座廠可望變3座　美國2廠規劃2027量產

小股東看過來！台積電今年現金股利13.5元　承諾未來將穩定增加

台積電劉德音「有備而來」退休感言　與魏哲家頻互動破除流言

台積電估Q1營收180到188億美元　季減4.2%到8.3%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選