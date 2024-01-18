各國監管盯上TikTok！中媒：字節跳動正轉移大批中國員工至海外
中國短影音平台TikTok（抖音國際版）在全球迅速普及，但背後用戶個資外洩與中國間諜的疑慮也讓各國政府積極尋求管治與禁令，中國媒體《界面新聞》報導指出，為了遵循各國政府的規範，字節跳動旗下員工陸續收到轉職至海外工作的通知，工作地點包含新加坡、澳洲、加拿大和美國等地，而接受轉職者則能獲得比國內多上一輩的薪資與租屋補貼。
國際中心楊智傑／綜合報導
《界面新聞》報導提到，自2023年11月起字節跳動旗下公司「TikTok」在中國的員工們，包含負責處理前後端開發、數據內容、演算法等職員都陸續收到了「轉職海外」的通知。員工們透露，若接受海外工作將能夠獲得比國內多一倍左右的薪資以及兩年租房補貼；儘管可以不接受轉職，也不會被要求強制離職，但TikTok在中國的工作職位已大幅縮減。
文內指出，有有相當大比例的員工已經自願轉至海外工作，也有少部分員工因為個人或家庭等因素不願意轉職，多數員工轉職的國家為新加坡、澳洲、加拿大和美國等地，但目前字節跳動並未正式回應。
報導引述知情人士說法表示，此舉屬於TikTok為了在全球合規運營的正常操作，為了公司的增長以及營收，產品必須先是符合海外要求，才能讓企業開拓國際市場，而TikTok近年來已經被美國、歐盟、澳洲等多地以數據安全為由進行調查，日前TikTok在印尼的電商品牌「TikTok Shop」也因違反當地法規強制關閉，最後宣布與當地電商達成戰略合作、投注15億美元資金才恢復上線。