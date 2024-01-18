網銀抨擊股權交換未送股東會表決　智冠回應「關係人」爭議

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網銀指出，智冠在2023年12月21日召開董事會，通過與榮剛公司進行股權交換。然而在智冠取得或處分資產處理程序第十二條有載明，與關係人交易達總資產百分之十以上者，需提交股東會同意後，才能簽訂交易契約與支付款項。
但智冠董事王炯棻，除了是本次交易對象榮剛公司董事長以外，更是台鋼集團母公司台鋼董事長，台鋼是金智富資產百分百所持有的公司，王炯芬也是金智富董事長，並持有金智富股權64,181,916 股。
由最主要的上層公司金智富，到集團母企業台鋼公司，再到交換對象榮剛公司，均由王炯棻任董事長。網銀抨擊，從股權關係到實質控制關係，都足以認定榮剛與智冠為關係人，那麼此案就必須送交智冠股東會，由全體股東表決通過才能簽訂契約，認為董事會決議當屬無效。
為此，智冠今日也回擊表示，經依國際會計準則第24號規範審查，公司與榮剛並非關係人，任一方也從無認列對方公司為關係人之紀錄。再來，證券發行人財務報告編製準則第18條第2項規定，公司與榮剛亦非關係人。
至於王炯棻董事擔任公司董事，也擔任榮剛董事（長），此是學理上所稱「共通董事」，主要在於簽署締約時不應為代表，但網銀推論有共通董事的兩家或數家公司變成關係人，屬錯誤用法，且迴避專業會計師審計的認定，認為網銀作法只是要製造主管機關或法院壓力。