北韓青少年因看韓劇被處12年苦役！平壤：腐爛傀儡政權的文化毒害
近來朝鮮半島煙硝味十足，北韓領導人金正恩在15日時呼籲修改憲法，將韓國列為「頭號敵對國家」，不再與韓國尋求統一，屏棄過去南北同族的觀念。《BBC》今（18）日報導披露，脫北者團體提供了一段罕見畫面，兩位16歲北韓青少年因觀看韓劇被判處12年苦役，且還在數百名學生面前遭到警察公開斥責與上銬。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》報導指出，兩位青少年因看韓劇被判處12年苦役，被平壤當局用來當作政治宣傳的材料，畫面片段在北韓傳播，用來警告民眾不要觀看「靡靡之音」，平壤當局更在影片中用旁白痛斥，「腐爛的傀儡政權的文化已經蔓延到了青少年，他們才16歲，卻已經毀了自己的未來」。
據稱那兩位青少年的姓名與地址都遭到曝光，宛如是一場公開處刑。影片是由一個與脫北者合作的研究機構提供給《BBC》，外界罕見有機會得窺封閉的北韓社會真實的一面。
《BBC》報導指出，平壤當局在2020年加重了觀看與傳播韓國戲劇娛樂節目的處罰，有位脫北者透露，一位22歲年輕男子因為觀賞與分享韓國音樂和電影，遭到公開槍決。
另外一位脫北者表示，如果你觀賞美劇被抓到，通常可以透過賄賂來逃避懲罰，但若是觀賞韓劇被抓到，那問題就很嚴重。然而，仍然有許多北韓民眾冒險觀賞韓國戲劇，因為「韓劇可以幫助他們忘記艱難的現實」，脫北者如此解釋。