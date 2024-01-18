辦「科目三」舞蹈比賽被罵爆！寧夏夜市出面道歉：但活動照常舉行
台北市知名寧夏夜市日前宣布，將在1月25日舉辦抖音熱曲「科目三」舞蹈比賽，沒想到消息一出，立即湧入大量負評。對此，寧夏夜市觀光協會今（18）日首度針對風波致歉，但強調舞蹈比賽仍照常舉辦，目前正積極籌劃以女星王彩樺歌曲《保庇》為主的活動，對於近期爭議再度道歉。
記者賴禹妡／綜合報導
寧夏夜市15日在臉書預告2024年的第一個活動，就將在1月25日星期四晚間6點於寧夏夜市的蓬萊國小後門舉辦「科目三舞蹈比賽」，第一名可獲得巨大悠遊卡和5000元悠遊付儲值金等好禮，報名開放不到2小時，20組名額即全滿。
沒想到，活動內容曝光後，卻引來眾多負評，超過千名網友跑到寧夏夜市臉書下方留言狂酸，直言根本負面行銷，但也有人替官方打氣，認為簡單的比賽活動，不需要想得太複雜。
對此，寧夏夜市觀光協會今日出面道歉，表示關於在不對的時間舉辦活動很抱歉，但先前也曾舉辦過結合日本、南韓及台灣流行曲目的舞蹈比賽。這次舉辦「科目三」舞蹈大賽，初衷是希望透過音樂及舞蹈、美食等無國界的方式，以健康有趣的主題來吸引年輕人的目光。
寧夏夜市觀光協會指出，「科目三」舞蹈比賽仍照常舉行，目前正在積極籌劃以王彩樺歌曲〈保庇〉為主的活動。對於近期造成的爭議，協會再次表達最高的歉意。