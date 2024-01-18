▲MINI 薰衣草紫色調特仕版 166 萬登場台灣僅15輛

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徜徉在Mayfield薰衣草田的小徑中，被紫色花海環擁著，MINI Mayfield Edition正是在這樣如詩如畫的景致下所誕生；調配出典雅的薰衣草紫色調，將其融入內外設計，MINI Mayfield Edition更將薰衣草的靜謐與氣味，以專屬香氛重現於座艙空間，為人們繁忙的生活中，帶來片刻寧靜與悠然。
MINI Mayfield Edition配置的兩種車型分別選用了不同的主色調，MINI Cooper S 3-Door以Enigmatic Black呈現低調高貴的神秘感，而MINI Cooper 5-Door則提供了Nanuq White / Rooftop Grey / Midnight Black三款車色選擇(限量)，搭配紫色調設計，每種搭配皆可呈現高雅氛圍。MINI Mayfield Edition的車側與車頭處，均可見MINI品牌源流的英國國旗飾條，細看17吋Pedal Spoke Black輪圈的中心，則嵌上了薰衣草花瓣的懸浮定軸輪圈蓋，讓行進過程彷彿如紫蝶優雅的舞姿。最後在車頭正視角下，MINI Mayfield Edition限定的車頭徽飾，以及專屬鑰匙蓋上的標緻Mayfield字樣，皆展現出MINI Mayfield Edition別出心裁的設計語彙。
開啟車門，跨越Mayfield迎賓門檻，步入專屬的靜謐空間 —— 質感出眾的MINI Yours Lounge全真皮內裝盡顯精緻格調，內裝飾板上的Mayfield字樣與薰衣草標誌，以及Nappa跑車方向盤下方嵌入的專屬徽飾，亦讓人一眼即可感受最優雅的座艙氛圍。MINI Mayfield Edition更將薰衣草田的氣息帶入車室內，專屬Relaxing Twilight香氛帶來愉悅的駕乘體驗，讓人視覺、嗅覺皆彷彿置身於倫敦Mayfield無邊無際的薰衣草田中。
忠於原創、致力創新的精神，讓MINI每每現身都成為無法忽視的存在。MINI Mayfield Edition以獨特的設計風格結合經典元素，為MINI車款賦予全新魅力，從車外到車內，每一處細節都彰顯著匠心獨具、極致精緻的品味。
全新限量MINI MAYFIELD EDITION建議售價
MINI Cooper S 3-Door Mayfield Edition : 190萬
MINI Cooper 5-Door Mayfield Edition : 166萬
技術數據
車型
排氣量
最大馬力
最大扭力/轉速
時速0-100 加速
c.c
(hp / rpm)
(Nm / rpm)
(秒)
MINI Cooper S 3-Door
Mayfield Edition
1998
178/4750
280/1350
6.6
MINI Cooper 5-Door
Mayfield Edition
1499
136/4500
220/1500
8.3