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Volkswagen 純電動車系 2024 年登台 ID.4、ID.5 搶先看

▲Volkswagen 純電動車系 2024 年登台 ID.4、ID.5 搶先看
▲Volkswagen 純電動車系 2024 年登台 ID.4、ID.5 搶先看

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Volkswagen Taiwan台灣福斯汽車於1月18日舉行記者會，宣告台灣Volkswagen電動化時代來臨，現場亦展示首波導入車款ID.4、ID.5 GTX實車，預計今年第二季、第三季正式發表；第一季則會優先引進小改款T-Cross。

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Volkswagen在台銷售60年餘載，在去年2023年以超過14,000台車輛掛牌數總體相較前年成長40%，達到市佔率3.5%，創下品牌歷史新高。其中T-Roc掛牌累積近3,000台；Tiguan則有5,000台的掛牌數，占了品牌整體銷售額的40%，可見SUV車系受歡迎程度。新年將持續壯大產品陣容，預計今年年中正式導入純電動車系，首波導入產品便為休旅車款ID.4和純電跑旅ID.5，除一般車型編成，還會推出性能GTX車型。

安全科技方面，ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP最高評價五顆星；ID.4也在美國IIHS得到「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的評價。
安全科技方面，ID.4和ID.5分別榮獲Euro NCAP最高評價五顆星；ID.4也在美國IIHS得到「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的評價。
台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「2024年台灣福斯汽車會延續氣勢，帶來創新科技和先進車款，在產品陣容上，積極導入燃油車款與純電車款，如全新The T-Cross將與消費者見面，以彈性靈活的空間，滿足日常用車所需，純電休旅ID.4和純電跑旅ID.5亦將在今年登台，引領消費者進入Volkswagen 的電動化時代。」

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp宣布2024年度計畫。
台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp宣布2024年度計畫。
Volkswagen是第一個簽署巴黎協定的汽車集團，團體目標在2050年實現淨零排放。為此，從產品研發、電動車系拓展、生產製造，至供應商網路，皆使用再生能源，降低碳排放量。而純電車款碳排放量最低，最適合日常出行，為讓每個人都能找到屬於自己的電動車，Volkswagen的純電產品陣容相當豐富，從入門車款ID.2 all概念車、掀背車ID.3、休旅車ID.4、轎跑休旅ID.5，至品牌旗艦ID.7，幾乎囊括了各式用車需求。除了讓消費者駕駛實用車款，也沒忘了保有操控樂趣，性能車型GTX便是為此而生。

首波導入產品純電休旅ID.4及純電跑旅 ID.5均採用MEB平台，搭載量身訂製的APP550全新電能驅動系統。ID.4 Pro使用後驅馬達，輸出功率達210kW（286ps）；ID.5 GTX則採用四輪驅動及雙馬達配置，總輸出功率達250kW，擁最大馬力340ps，同時ID.5 GTX還具備最大175kW快速充電能力。此外，根據國外WLTC測試，ID.4 Pro和ID.5 GTX最高續航里程可分別達到550、533公里。

除了新車銷售，中古車銷售也是台灣福斯汽車相當重要的業務，今年將啟動新品牌識別Certified Pre-owned福斯原廠認證中古車，目前全台已有13間展示中心，去年售出超過5,000台中古車，年增率高達50%。為提供消費者更多選擇，台灣福斯汽車與格上租車攜手合作，提供短租、訂閱式租賃服務以及共享方案。

ID.4 為2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)。
ID.4 為2021世界年度風雲車(World Car of the Year 2021)。
台灣福斯汽車今年也將啟用更多快捷保修中心，除了現有的台北林口、台中大里、台南，今年第一季便會啟用苗栗頭份新據點，支援簡易的保養維修。除了擴展據點，同時進行電動車基礎設備建置，打造Volkswagen專屬充電站。

Volkswagen致力於成為與車主關係最為密切的品牌，舉辦車主活動、車迷聚會或是車主專屬社群都是與消費者產生連結的管道；其中「福斯人禮遇計畫」會員人數超過11萬人，已有超過85%的車主加入，不定期舉辦活動和專屬優惠，提升客戶滿意度與忠誠度。同時推出LINE智慧客服，提供更即時的線上服務。

現場展示的實車雖然還不是正式引進的規格，但大致底定。
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