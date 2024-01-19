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838元起龍蝦吃到飽！星享道1/22登場　1月加碼「3人午餐2024元」

▲星享道酒店內的星饗道國際自助餐廳推出「龍‧蝦‧道」，10道龍蝦饗宴輪番上場，活動1月22日至2月29日，除夕當天還每人一份法式尼斯龍蝦，每人餐價最低838元起就能龍蝦吃到飽。（圖／星享道酒店提供）
▲星享道酒店內的星饗道國際自助餐廳推出「龍‧蝦‧道」，10道龍蝦饗宴輪番上場，活動1月22日至2月29日，除夕當天還每人一份法式尼斯龍蝦，每人餐價最低838元起就能龍蝦吃到飽。（圖／星享道酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台中有Buffet推出龍蝦吃到飽活動！星饗道國際自助餐廳喜迎今年龍年，推出「龍‧蝦‧道」龍蝦饗宴，將龍蝦以10種不同的風味呈現，像是清爽的和風龍蝦海苔卷、香辣重口味的百味小龍蝦等，1月22日至2月29日，除夕當天還每人一份法式尼斯龍蝦。每人餐價午餐838元起就嚐得到。一月平日午餐時段，還有三人同行只要2024元的優惠。另外，台南的大員皇冠假日酒店的元素餐廳，則是即日起2月7日前，平日週二至週四晚餐時段，4人同行贈送手扒雞一隻位上。

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位在逢甲商圈的星享道酒店內的星饗道國際自助餐廳，此次推「龍‧蝦‧道」饗宴將有10道龍蝦料理輪番上陣，1月22日至2月29日，各菜式用上多國料理手法，像是「奶油龍蝦披薩」，以酥脆的餅皮加龍蝦肉與特製醬，鮮香豐富。也有重口味的「百味小龍蝦」，以多種香料醃漬調理小龍蝦，鮮香麻辣。還有由日式錦囊發想、以豆皮裝著滿滿餡料「龍蝦沙拉珠寶袋」，有如百寶箱般。還有由美式加州卷概念而研發出的「和風龍蝦海苔卷」，風味清爽。另外，除夕當天還有「法式尼斯龍蝦」，每位限定一份，濃郁醬汁搭配龍蝦與軟法麵包，特吸附滿滿的鮮美醬汁，特別對味。

星饗道國際自助餐每人餐價平日午餐838元，平日晚餐與假日的午、晚餐皆是968元，另外，過年檔期午餐1088元起。目前一月還有優惠活動，平日的午餐時段，三人同行只要2024元，平日晚餐則有「買二送一」，即是2位成人用餐，1位兒童免餐費。

▲奶油龍蝦批薩吃得到龍蝦肉，與特製醬汁搭左出的鮮美滋味。（圖／星享道提供）
▲奶油龍蝦批薩吃得到龍蝦肉，與特製醬汁搭左出的鮮美滋味。（圖／星享道酒店提供）
台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳，則是即日起2月7日前，平日週二至週四晚餐時段，4人同行贈送手扒雞一隻位上。餐檯上並加碼肉食族的最愛，像是BBQ豬肋排、印度烤羊腿等。特製菜色還包含墨西哥香辣雞肉莫蕾、美式義大利風味蕃茄燉海鮮、印度香料羊肉燉飯等。平日早午餐每人餐價699元、平日晚餐則為1099元。

▲台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳，即日起2月7日前平日週二至週四晚餐時段，4人同行贈送手扒雞一隻位上。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
▲台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳，即日起2月7日前平日週二至週四晚餐時段，4人同行贈送手扒雞一隻位上。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
此外，週五晚餐、週六午晚餐、週日午餐的時段屬於假日餐價，成人每位1399元，現場菜色再加碼升級，除了成人每位可享用龍蝦半尾與香煎干貝2顆的位上服務1次之外，餐檯上還有「戰斧牛排」，低溫慢烤、鎖住肉汁，吃起來暢快滿足。

▲台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳的假日餐價時段，餐檯上還有「戰斧牛排」。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）
▲台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳的假日餐價時段，餐檯上還有「戰斧牛排」。（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

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