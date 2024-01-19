UBA／超級大黑馬！虎尾科大決勝節爆發　擊敗世新、緊追宇宙政大

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世新上半場42：37小贏，第三節一度50：41超前9分，虎科追成56：57進入末節，外援後衛雷燁斯、李祐哲各1枚三分彈62：59超車，世新王鼎鈞回敬1枚62：62扳平，此後盡是虎科天下，雷燁斯單節第2發帶出12：1攻勢，含柯舜凱2投包括1記三分球加2罰連拿7分，74：63奠定勝基，且他欲罷不能，再追加1外線加2罰添5分，單節12分，同為後來居上的功臣。
虎科5人得分上雙，開季第4度亮相的外援雷燁斯，4記三分球拿個人最高的15分，柯舜凱2枚外線16分，喬納森21分20籃板，3度至少「20、20」含對健行42分20籃板，希圖12分9籃板4助攻，大一菜鳥劉建平10分。
教練盧譽誠說：「本階段2勝2敗很OK，含今天贏世新，壓力可釋放，因之前吃不好、睡不好。」他說，開局不錯但接著亂流，才被拉開，幸雷燁斯末節跳出，節奏掌控及外線都稱職，柯舜凱也助拳，三分線打開，得以翻轉戰局，還有把馬克斯拉回四號，收意外之效。
晉八強大致定局，但盧譽誠說，第四階段4連戰仍要全力以赴。
柯舜凱說：「其實最後是卯足力在燃燒自己，因本階段前嚴重流感，一周未練球，昏睡三天，今天末役肯定要堅持到底。先防守做起，三分空檔來了果斷出手。」
世新本階段3連勝中斷，累計7勝4敗獨排第四，外援庫克13分11籃板「雙十」，江政恩12分、張俊生11分、陳將双9分。