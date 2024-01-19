表弟來台／明星中鋒Cousins遭遇兩大傷勢　NBA夢碎、CBA也碰壁

UBA／超級大黑馬！虎尾科大決勝節爆發　擊敗世新、緊追宇宙政大

▲世新張俊生11分外帶6抄截。（圖／大專體總提供）
▲世新張俊生11分外帶6抄截。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段，18日另一次頂尖對決，虎尾科大靠第四節一波12：1高潮，突破最高落後9分的困境，單節26：13含5枚三分彈，頂著本階段前流感的大一柯舜凱，飆進2發加1投4罰獨拿12分，得以82：70後來居上氣走上季第三世新大學，本階段先2連敗再2連勝，累計9勝2敗，緊跟在11連勝的衛冕軍政大、同為9勝2敗的健行之後。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這也是繼105學年虎科首打一級、73：83輸給世新，雙方隊史2度在一級交手，當年虎科在16隊墊底，翌年降二級，本季才又回一級，世新該季則拿第12，吊車尾保級，時隔7年兩隊今天再遇，虎科算是甜蜜復仇。

世新上半場42：37小贏，第三節一度50：41超前9分，虎科追成56：57進入末節，外援後衛雷燁斯、李祐哲各1枚三分彈62：59超車，世新王鼎鈞回敬1枚62：62扳平，此後盡是虎科天下，雷燁斯單節第2發帶出12：1攻勢，含柯舜凱2投包括1記三分球加2罰連拿7分，74：63奠定勝基，且他欲罷不能，再追加1外線加2罰添5分，單節12分，同為後來居上的功臣。

虎科5人得分上雙，開季第4度亮相的外援雷燁斯，4記三分球拿個人最高的15分，柯舜凱2枚外線16分，喬納森21分20籃板，3度至少「20、20」含對健行42分20籃板，希圖12分9籃板4助攻，大一菜鳥劉建平10分。

教練盧譽誠說：「本階段2勝2敗很OK，含今天贏世新，壓力可釋放，因之前吃不好、睡不好。」他說，開局不錯但接著亂流，才被拉開，幸雷燁斯末節跳出，節奏掌控及外線都稱職，柯舜凱也助拳，三分線打開，得以翻轉戰局，還有把馬克斯拉回四號，收意外之效。

晉八強大致定局，但盧譽誠說，第四階段4連戰仍要全力以赴。

柯舜凱說：「其實最後是卯足力在燃燒自己，因本階段前嚴重流感，一周未練球，昏睡三天，今天末役肯定要堅持到底。先防守做起，三分空檔來了果斷出手。」

世新本階段3連勝中斷，累計7勝4敗獨排第四，外援庫克13分11籃板「雙十」，江政恩12分、張俊生11分、陳將双9分。

UBA賽事精華／屠殺戲碼NG！政大、世新、健行同日破百大勝對手

UBA／經典對決！只花1.8秒罕見「準絕殺」　文化楊保羅驚奇當英雄

UBA賽事精華／強者恆強！政大、世新、健行同日取勝　戰況白熱化

UBA／亞運3x3金牌軍對決續集　余祥平砍26分、率義守大學奪第5勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選