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UBA賽事精華／強落板塊明朗！輔大、國體、臺藝等五隊戰績相同

▲臺體王禹承。UBA大專籃球聯賽，強弱板塊底定。（圖／大專體總提供）
▲臺體王禹承。UBA大專籃球聯賽，強弱板塊底定。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段，尋求四連霸的衛冕軍政治大學137：54輕取高雄師大，開季11連勝，持續唯一不敗，率先晉級八強，也是107學年度重返一級後連6季晉八，6季累計已103勝，單場飆137分、勝83分，雙寫隊史新高、也都是本季一級賽事最高。

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此役也是政大開季11戰6度破百，隊史原最高得分是上季預賽133：60贏僑光科大，最高勝分則是上季預賽129：48贏高師大81分，今天雙雙突破。

🏀各隊已打11戰、晉級態勢底定

健行科大、虎尾科大同為9勝2敗，世新、臺體同為7勝4敗，輔大、國體、臺藝、臺師、義守5隊同為6勝5敗，除臺師、義守還沒對政大，輔大、國體、臺藝則都已輸給政大，無論第四階段5隊中有幾隊4連勝，累計最多也僅10勝，都無威脅政大，因而政大提前晉八。高師5勝6敗，文化大學3勝8敗，臺科、中信學院、南應科大同為2勝9敗，僑光科大1勝10敗。

政大今天第一節就轟38分，後3節得分也都破30，三分球34 投中17，開季最準、進數最多，12人都得分8人上雙，宋昕澔18分最多，莊朝勝三分球8中5拿16分。高師本階段4戰輸3，累計5勝6敗，3人得分上雙，魏莨哲25分，江品諺、朱育君各11分。

🏀輔大再度破百

上季第五輔大102：57勝南應，累計6勝5敗，2度破百，勝分45最高，12人都得分6人上雙，外援凱德爾19分16籃板，連5場、開季8度「雙十」，莊博元3記三分球13分。南應2勝9敗，只能拚保級，許詠森18分、兵品緯11分。

🏀台藝大喜迎第６勝

臺灣藝大70：44贏地主僑光科大，累計6勝5敗，外援飛尼克斯15分、喬納森12分，僑光主場4連敗，累計1勝10敗，林緯樺12分，外援米利恩10分16籃板，開季9度「雙十」。

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