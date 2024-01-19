UBA賽事精華／強落板塊明朗！輔大、國體、臺藝等五隊戰績相同

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🏀各隊已打11戰、晉級態勢底定
健行科大、虎尾科大同為9勝2敗，世新、臺體同為7勝4敗，輔大、國體、臺藝、臺師、義守5隊同為6勝5敗，除臺師、義守還沒對政大，輔大、國體、臺藝則都已輸給政大，無論第四階段5隊中有幾隊4連勝，累計最多也僅10勝，都無威脅政大，因而政大提前晉八。高師5勝6敗，文化大學3勝8敗，臺科、中信學院、南應科大同為2勝9敗，僑光科大1勝10敗。
政大今天第一節就轟38分，後3節得分也都破30，三分球34 投中17，開季最準、進數最多，12人都得分8人上雙，宋昕澔18分最多，莊朝勝三分球8中5拿16分。高師本階段4戰輸3，累計5勝6敗，3人得分上雙，魏莨哲25分，江品諺、朱育君各11分。
🏀輔大再度破百
上季第五輔大102：57勝南應，累計6勝5敗，2度破百，勝分45最高，12人都得分6人上雙，外援凱德爾19分16籃板，連5場、開季8度「雙十」，莊博元3記三分球13分。南應2勝9敗，只能拚保級，許詠森18分、兵品緯11分。
🏀台藝大喜迎第６勝
臺灣藝大70：44贏地主僑光科大，累計6勝5敗，外援飛尼克斯15分、喬納森12分，僑光主場4連敗，累計1勝10敗，林緯樺12分，外援米利恩10分16籃板，開季9度「雙十」。