中菲為台灣互嗆！矢板明夫：北京戰狼外交又升級　菲不願再看臉色

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矢板明夫表示，菲律賓這些年在台灣問題上，一直很低調也不願刺激中國，菲國前總統杜特蒂前更是極力避免與台灣有官方往來，還曾在2021年說過：「我們沒有任何理由（因為台灣）與中國交惡，那將是一件最愚蠢的事」；然而，這種態度並沒有換來中國的善意，相反的，中國海警還在南海多次用「軍事級雷射」瞄準菲方船隻並發射高壓水柱，冒著碰撞風險進行危險操作，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的軍艦，運送食物和補給物資。
矢板明夫直言，菲律賓終於領悟到，「親中」無法阻止北京對菲律賓海權的侵略，而小馬可仕給賴清德發賀電，也是對中國釋出一個明確的態度，那就是：「我再也不看你的臉色了，看你能怎麼辦？」結果是，中國也拿菲律賓沒什麼辦法，只能惡言相向。據說這次給賴清德發賀電的國家有50多個，中國已經全部抗議一遍。
中菲關係因南海主權爭議，早已如履薄冰，加上這次台灣選後賀文風波，更讓兩國之間連基本的外交禮儀、體面都顧不上。儘管菲律賓外交部在選後已解釋，重申菲律賓政府恪守一中政策，小馬可仕是為了感謝台灣接納20萬菲律賓移工才發文道賀，仍無法澆熄中國怒火。
對北京態度不滿的菲律賓國防部長特歐多洛（Gilbert Teodoro），17日更是批評毛寧的說法，不只侮辱菲國總統和國民，也進一步貶低她自己以及所代表的部會、政黨，嗆道：「身為一個享有民主社會特權、權利和自由的國家與人民，對於一個跟我們的生活方式格格不入，且總是對國家批准的宣傳與假資訊誇誇其談的政黨和政府系統代言人，會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不應該驚訝。我們跟全世界，都對中國政府沒有更高的期望。」