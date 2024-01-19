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借鏡烏克蘭！蒲亭野心恐含波羅的海　北約將辦「冷戰後最大軍演」

▲有國外智庫分析指出，蒲亭的野心可能擴及波羅的海3國，意在進一步削弱北約。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有國外智庫分析指出，蒲亭的野心可能擴及波羅的海3國，意在進一步削弱北約。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄烏戰爭遲遲未能結束，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日更曾警告，若烏克蘭再不收手、放棄反攻，可能會連「國家」地位都失去。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）16日公布的評估指出，蒲亭的野心還可能擴及波羅的海3國，對拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞造成威脅。眼看局勢持續緊張，北大西洋公約組織（NATO）18日宣布將舉行自冷戰以來最大規模的演習，演練內容包含與一個「勢均力敵」的國家爆發衝突時，美軍如何向盟友提供增援。

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綜合外媒報導，蒲亭近日指控，拉脫維亞和其他波羅的海國家，正在將俄羅斯裔的居民趕出家園，直接影響俄羅斯的安全。智庫「戰爭研究所」認為，蒲亭一直在強化針對波羅的海國家的言論，為俄國與北約東部成員國潛在的緊張升級埋下伏筆。

「戰爭研究所」指出，蒲亭現在針對波羅的海國家的言論，與他在發動侵略烏克蘭戰爭前，所說的話非常相似，雖然目前尚未發現明確證據，顯示俄羅斯有意在短期內襲擊波羅的海，但他很可能正在為以「保護同胞」為由，在海外採取侵略行動一事奠定基礎，並進一步削弱北約。

「戰爭研究所」分析，雖然波羅的海3國與烏克蘭一樣，都曾是前蘇聯的衛星國，但與烏克蘭不同的是，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛都已是北約成員，破壞這3國的主權、將它們描繪成針對俄羅斯的惡霸，符合蒲亭削弱北約的最終目標，這也是他決定入侵烏克蘭的主要目的，而不是如他自己所說，是為了「捍衛北約對俄羅斯的攻擊」。

《路透社》報導，北約將於下週展開「堅定捍衛者2024」演習，預計持續到5月，約有9萬名軍人參與，會出動50多艘艦艇、80多架戰鬥機、直升機和無人機，以及至少1100輛戰車，包括133輛坦克和5​​33輛步兵戰車，參與國家則包括北約31個成員國，還有正在等待批准加入的瑞典。

▲有望接任北約盟軍最高統帥的美軍將領卡沃里警告，俄國封鎖烏克蘭糧食輸出，恐助長世界各地恐怖分子網絡，可能需要美國軍事介入以確保全球糧食市場不發生動盪。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高司令，卡沃利上將。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

雖然北約並無直接點名俄羅斯，但美國歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高司令-卡沃利上將（Christopher Gerard Cavoli）表示，這是北約數十年來制定的首個防禦計劃，詳細列明如何因應俄羅斯的襲擊，北約最高戰略文件也將俄羅斯視為最重大、最直接的威脅。

據北約的說法，此前類似規模的演習，是1988年冷戰期間，有12.5萬名軍人參與的「返德者」（Reforger ）演習；以及2018年，有5萬軍人參與的「三叉戟接點」（Trident Juncture）聯合軍演。

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