借鏡烏克蘭！蒲亭野心恐含波羅的海　北約將辦「冷戰後最大軍演」

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「戰爭研究所」指出，蒲亭現在針對波羅的海國家的言論，與他在發動侵略烏克蘭戰爭前，所說的話非常相似，雖然目前尚未發現明確證據，顯示俄羅斯有意在短期內襲擊波羅的海，但他很可能正在為以「保護同胞」為由，在海外採取侵略行動一事奠定基礎，並進一步削弱北約。
「戰爭研究所」分析，雖然波羅的海3國與烏克蘭一樣，都曾是前蘇聯的衛星國，但與烏克蘭不同的是，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛都已是北約成員，破壞這3國的主權、將它們描繪成針對俄羅斯的惡霸，符合蒲亭削弱北約的最終目標，這也是他決定入侵烏克蘭的主要目的，而不是如他自己所說，是為了「捍衛北約對俄羅斯的攻擊」。
《路透社》報導，北約將於下週展開「堅定捍衛者2024」演習，預計持續到5月，約有9萬名軍人參與，會出動50多艘艦艇、80多架戰鬥機、直升機和無人機，以及至少1100輛戰車，包括133輛坦克和533輛步兵戰車，參與國家則包括北約31個成員國，還有正在等待批准加入的瑞典。
雖然北約並無直接點名俄羅斯，但美國歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高司令-卡沃利上將（Christopher Gerard Cavoli）表示，這是北約數十年來制定的首個防禦計劃，詳細列明如何因應俄羅斯的襲擊，北約最高戰略文件也將俄羅斯視為最重大、最直接的威脅。
據北約的說法，此前類似規模的演習，是1988年冷戰期間，有12.5萬名軍人參與的「返德者」（Reforger ）演習；以及2018年，有5萬軍人參與的「三叉戟接點」（Trident Juncture）聯合軍演。
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