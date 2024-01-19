緩進式寒流要來了！「氣溫跌破6度凍全台」 降雪機率落在這幾天
緩進式寒流要來了！氣象專家吳德榮今（19）日表示，清晨有鬆散雲層由南方移入，伴隨零星降水回波，東南部有少量降雨，而好天氣只剩下今天，白天舒適微熱、早晚涼，明天開始鋒面影響之後，週日緩進式寒流逐漸南下，全台灣就開始降溫，最冷落在下週二至週四！部分平地可能跌破6度，全台寒冷有感。中央氣象署也表示23日前後，各地高山都有機會降雪，如要追雪的民眾也要特別注意保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，今天清晨截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在12至16度，到了白天舒適微熱、晚上則偏涼，東半部水氣略增，有局部短暫雨的機率；今天各地氣溫，北部13至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部12至29度。
吳德榮說，到了週六鋒面影響，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼；緊接著週日緩進式寒流逐漸南下，氣溫接續下降多日，下週二晨才觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度），而下週二至週四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至6度以下。不過吳德榮也表示，這個強度比2016「霸王級寒流」弱很多，不宜相提並論，但天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，民眾仍然應該要注意保暖。
中央氣象署也表示，這波影響將到下週四清晨，白天後溫度逐步回升，北部約攝氏15度、中南部攝氏20度，下週五氣溫持續回升；下週一晚上至下週二，北部、宜蘭1000公尺到1500公尺高山有降雪機會；下週二前後中南部、花東2500公尺到3000公尺高山有降雪機率。