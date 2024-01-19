印度遊湖船疑超載翻覆　至少16名師生溺斃

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莫迪寫道：「我為哈爾尼湖遊湖船翻覆事件造成的傷亡感到悲痛。 在此哀傷時刻，我的心與死者家屬同在，願傷者早日康復。」
他並稱，當地政府將為受影響的民眾提供一切可能的協助，此外，總理府將透過國家救濟基金，為死者家屬及傷者分別提供20萬盧比（約新台幣7萬6000元）與5萬盧比的慰問金。
哈爾尼湖位於古茶拉底省（Gujarat）城鎮瓦多達拉（Vadodara），是當地一個旅遊景點。
根據印度斯坦時報（Hindustan Times）的報導，一艘滿載師生的遊湖船於昨天下午4時30分過後不久翻覆，遊湖船乘客上限為16人，但當時船上據信擠了27人，且不確定是否有依規定穿上救生衣。
部分印度媒體則稱當時船上有30餘人，救難人員並未提供官方數字。
截至昨天傍晚，已確認有14名學生與2名教師在事件中死亡，但只有10人獲救送醫；救難人員擔心有人陷於湖底汙泥或被水草纏住，入夜後仍繼續搜救，古茶拉底省新聞部在社群平台X公布了搜救畫面。
印度北部目前正值冬季，早晨及日落後的氣溫可降到攝氏5度以下。
古茶拉底省省長巴特爾（Bhupendra Patel）宣布成立高階調查小組，在10天內查明事發原因並追究責任。（編輯：陳承功）1130119