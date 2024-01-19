最悲傷慶生！以色列「最小人質」滿1歲 家屬不放棄營救希望
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突已超過百日，至今仍有逾百名人質被扣押在加薩，遲遲未能獲釋，包括本週剛滿1歲的「最小人質」比巴斯（Kfir Bibas）。以色列、阿根廷等地都有民眾上街，為小比巴斯慶生，真心期盼他尚在人世，家屬也不放棄營救希望。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》、《以色列時報》等外媒報導，2023年10月7日，哈馬斯突襲以色列南部，包含尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz），小比巴斯一家全被綁架，祖父母也遭殺害，當時不到9個月大的比巴斯成為這波衝突中，年紀最小的人質。
哈馬斯先前曾發布聲明，聲稱比巴斯與4歲的哥哥阿里爾（Ariel）、母親希里（Shiri），已在以色列針對加薩的空襲中喪生，並釋出比巴斯父親亞登（Yarden Bibas）的影片，指控以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）害他們一家生離死別。
然而，以色列無法查證比巴斯與母兄是否真的已死，不排除是哈馬斯「恐怖宣傳」的一部分，亞登很可能是被逼著拍攝有關影像。
以色列指出，10月7日哈馬斯襲擊期間，有253名人質被劫持到加薩，在經過早先的暫時停火及換囚協議後，加薩仍有132名人質未獲釋，其中105人尚在世，不幸的是有27人已死。