金曲歌手曾瑋中再轟科目三比賽：為什麼會選這首　不爽原因全說了

周杰倫45歲生日！林書豪曬合照他消瘦不少　眾人嚇壞：這個最不像

▲林書豪（左）放上兩人合照慶生周杰倫，照片中周董整個人臉頰消瘦，讓許多人認不出笑喊：「這個最不像」。（圖／林書豪IG）
▲林書豪（左）放上兩人合照慶生周杰倫，照片中周董整個人臉頰消瘦，讓許多人認不出笑喊：「這個最不像」。（圖／林書豪IG）

記者薛羽彤／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（18）日迎來45歲生日，在各界擁有好人緣的他，收到不少好友祝福。籃球界的好友林書豪，發文祝賀周杰倫生日快樂，並附上兩人在打網球的合照，不過照片中的周杰倫看似蒼老不少，讓網友掀起熱議，「這是真杰倫還是山寨的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林書豪祝賀周杰倫生日快樂，合照意外成為亮點。（圖／林書豪IG）
▲林書豪（左）祝賀周杰倫生日快樂，合照意外成為亮點。（圖／林書豪IG）
林書豪在IG寫上「生日快樂大哥，祝你健康喜樂和常常chillllll 」並附上兩人打網球的合照，笑說：「誰想輸，我們二打二？」連周杰倫也現身回應，大讚林書豪的球技，「你為什麼只要是圓的東西都這麼厲害」，好友林俊傑也說：「報隊！」

▲周杰倫整個人臉頰消瘦，讓網友快認不出來。（圖／林書豪IG）
▲周杰倫整個人臉頰消瘦，讓網友快認不出來。（圖／林書豪IG）
不過，照片中的周杰倫消瘦不少，兩頰明顯凹陷下去，與他以往的狀態不同，網友忍不住在PTT上發問，「有沒有周董一系之間變老頭子的八卦？太操勞了嗎？」加上大陸出現多位與周杰倫長相相似的素人，網友看到後紛紛表示，「看起來就是賣餅的那個」、「這個最不像」、「就這個最不像還想騙人」、「周杰倫怎麼長得這麼不像周杰倫？」、「東尼大木吧」。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

周杰倫喜迎45歲生日！王俊凱親送蛋糕慶祝　阿信嗨喊：我也要合照

昆凌被冒充控訴丈夫「出軌、多人運動」　周杰倫曬2張照駁斥謠言

周杰倫遭假帳號爆出軌、多人運動！昆凌護愛「發聲明」反擊謠言

周杰倫超寵昆凌！赴瑞士看飛天聖誕老人　她被虧上輩子拯救地球

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選