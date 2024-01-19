周杰倫45歲生日！林書豪曬合照他消瘦不少 眾人嚇壞：這個最不像
天王周杰倫（周董）昨（18）日迎來45歲生日，在各界擁有好人緣的他，收到不少好友祝福。籃球界的好友林書豪，發文祝賀周杰倫生日快樂，並附上兩人在打網球的合照，不過照片中的周杰倫看似蒼老不少，讓網友掀起熱議，「這是真杰倫還是山寨的。」
記者薛羽彤／綜合報導
林書豪在IG寫上「生日快樂大哥，祝你健康喜樂和常常chillllll 」並附上兩人打網球的合照，笑說：「誰想輸，我們二打二？」連周杰倫也現身回應，大讚林書豪的球技，「你為什麼只要是圓的東西都這麼厲害」，好友林俊傑也說：「報隊！」
不過，照片中的周杰倫消瘦不少，兩頰明顯凹陷下去，與他以往的狀態不同，網友忍不住在PTT上發問，「有沒有周董一系之間變老頭子的八卦？太操勞了嗎？」加上大陸出現多位與周杰倫長相相似的素人，網友看到後紛紛表示，「看起來就是賣餅的那個」、「這個最不像」、「就這個最不像還想騙人」、「周杰倫怎麼長得這麼不像周杰倫？」、「東尼大木吧」。
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