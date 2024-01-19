台積電噴發大漲5%、帶旺AI與封裝股 台股早盤強勢飆漲360點
台積電法說會後，蘋果股價強彈、台積電ADR飆近10%、美超微調高財測，美股四大指數皆收漲，台北股市今（19）日也報喜，早盤大漲360點以上，來到17594點，漲幅約2%。台積電早盤噴發，大漲43元，來到625元，漲幅5%以上，帶旺台積電供應鏈與AI、矽智財和IC封裝測試概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊18日指數上漲201.94點，或0.54%，收37468.61點；那斯達克指數上漲200.03點，或1.35%，收15055.65點；標普500指數上漲41.73點，或0.88%，收4780.94點；費城半導體指數上漲136.57點，或3.36%，收4206.52點。
台股風向球、台積電昨日法說會釋出好消息，表示2024年將逐季成長，全年美元營收將年增24到26%，資本支出今年估達280到320億美元。台積電一早股價就噴發，大漲43元，來到625元，漲幅5%以上。
而台積電概念股也齊慶賀，旺矽、華泰、辛耘漲6%以上，閎康、宜特、雍智漲3到4%，日月光、亞翔、京元電漲2%。AI概念股也紅通通，智原、廣達、勤誠、緯創也漲2%以上，英特爾、緯穎、言揚、健策、聯發科、世芯漲1%。