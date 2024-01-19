想捧「金飯碗」看過來！玉山金今年要徵才600人　MA年薪破百萬

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當然，儲備幹部計畫是玉山培育關鍵人才重要一環，也是一個具備高度挑戰與成長的舞台，目的在於培育未來海內外的關鍵人才與重要主管。玉山金說明，自2007年開始實施儲備幹部計畫，至今已培育出玉山新加坡分行行長、香港分行交易室主管、財富管理主管等重要人才，並持續在海內外發光發熱。玉山儲備幹部計畫共有3大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）。
玉山MA分為「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，以金控的高度進行精練培育，並安排多元專業領域的輪調學習，讓MA可在瞭解銀行業務後再進行發展的志願選填，於法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行第一專長發展，輔以學長姐近身指導，透過參與金控或銀行重要專案，獲得多元創新學習及國際舞台歷練機會，建立系統性思維與宏觀視野。
TA是財金交易優秀人才庫，分為「Quant」、「Trader」及「Capital Market」3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。TMA則是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎，培育專案管理能力，讓技術專業與策略思維並進，於Fintech、AI-Big Data及Information Security領域打造兼具雙軌發展之π型人才，創造無限可能。