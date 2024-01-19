迎戰新春大小宴！尿不出來坐不住超崩潰　小心攝護腺肥大上身

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王彥傑指出，攝護腺肥大的症狀主要有兩類，分別是「壓迫性症狀」與「刺激性症狀」；前者會以尿柱變細、無力、中斷，需要分好幾次才能解完的形式出現；後者則會使患者老覺得膀胱內有殘尿，或是在尿急的狀態無法控制、導致尿液流出等。
刺激性症狀會使患者的排尿次數明顯增加，晚上也常常要起床好幾次去小便，但不少人都會誤以為這是上了年紀的正常現象，因此沒想過要去醫療院所求助。
王彥傑表示，如果放任攝護腺肥大，長期可能會引起其他後遺症，初期可能只是夜間如廁次數增加、排尿時偶爾覺得不太舒服；中期會因為膀胱無力，出現殘尿的現象，並增加泌尿道感染、甚至血尿的發生機率；晚期則會出現需要花很長時間排尿、小便經常中斷的情況，進而產生腎水腫或尿毒症。
針對攝護腺肥大的治療，王彥傑指出，輕度攝護腺肥大多數通過藥物治療即可，但若有藥物治療無效、嚴重阻塞、腎水腫、反覆的泌尿道系統感染、頻尿引響生活品質等情況，會考慮進行內視鏡攝護腺肥大手術處理。
王彥傑提醒，中年男性應定期健康檢查，如果已知罹患攝護腺肥大，請特別留意尿液中是否有發炎或出血現象。生活中久坐、乘車、騎摩托車、腳踏車等，也會刺激攝護腺充血、腫脹。如有小便困難，一定要盡快就醫診治，選擇適當的治療。