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迎戰新春大小宴！尿不出來坐不住超崩潰　小心攝護腺肥大上身

▲放任攝護腺肥大症狀惡化，可能造成造成血尿、腎水腫甚至尿毒症等後遺症。（圖／取自Shutterstock）
▲放任攝護腺肥大症狀惡化，可能造成造成血尿、腎水腫甚至尿毒症等後遺症。（圖／取自Shutterstock）

記者林志怡／台北報導

接近農曆春節，許多企業都安排尾牙，農曆春節又有家庭聚餐，連假回來可能還有公司春酒。但有些男性有頻尿、席間忍不住跑廁所、晚上也睡不安穩的困擾，泌尿科醫師提醒，中年男性要注意自己是不是有攝護腺肥大的問題，放任不管的話，不只社交場合頗尷尬，還可能造成造成腎水腫甚至尿毒症。

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國泰醫院泌尿科主任王彥傑解釋，攝護腺的位置在膀胱之下、圍繞造後段尿道周圍，男性隨著年齡增長、大約40歲以上，會陸續出現攝護腺肥大的情況，並因此壓迫膀胱或尿道，造成小便困難，且60歲以上的男性攝護腺肥大盛行率可達50%，超過80歲的男性則有80%有攝護腺肥大的問題。

王彥傑指出，攝護腺肥大的症狀主要有兩類，分別是「壓迫性症狀」與「刺激性症狀」；前者會以尿柱變細、無力、中斷，需要分好幾次才能解完的形式出現；後者則會使患者老覺得膀胱內有殘尿，或是在尿急的狀態無法控制、導致尿液流出等。

刺激性症狀會使患者的排尿次數明顯增加，晚上也常常要起床好幾次去小便，但不少人都會誤以為這是上了年紀的正常現象，因此沒想過要去醫療院所求助。

王彥傑表示，如果放任攝護腺肥大，長期可能會引起其他後遺症，初期可能只是夜間如廁次數增加、排尿時偶爾覺得不太舒服；中期會因為膀胱無力，出現殘尿的現象，並增加泌尿道感染、甚至血尿的發生機率；晚期則會出現需要花很長時間排尿、小便經常中斷的情況，進而產生腎水腫或尿毒症。

針對攝護腺肥大的治療，王彥傑指出，輕度攝護腺肥大多數通過藥物治療即可，但若有藥物治療無效、嚴重阻塞、腎水腫、反覆的泌尿道系統感染、頻尿引響生活品質等情況，會考慮進行內視鏡攝護腺肥大手術處理。

王彥傑提醒，中年男性應定期健康檢查，如果已知罹患攝護腺肥大，請特別留意尿液中是否有發炎或出血現象。生活中久坐、乘車、騎摩托車、腳踏車等，也會刺激攝護腺充血、腫脹。如有小便困難，一定要盡快就醫診治，選擇適當的治療。

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