MLB／太空人牛棚大將整季報銷！將全力追求明星終結者Josh Hader
休士頓太空人（MLB）日前宣布主力牛棚Kendall Graveman將進行肩膀手術，2024球季確定報銷，外加在休賽期牛棚投手Hector Neris、Phil Maton與Ryne Stanek紛紛投入自由市場，也讓總管Dana Brown認為補強牛棚是休賽季的首要目標，在今（19）日根據《紐約郵報》記者Jon Heyman透露，「太空人將有可能開出大約網羅明星終結者Josh Hader。」
記者張志宇／綜合報導
記者Jon Heyman在節目上指出，「太空人目前是市場上最努力嘗試簽下Josh Hader的球隊，但Hader陣營則是希望追求一份至少9位數的大合約，盼能超越大都會終結者Edwin Diaz的5年1.02億美元（約32.1億台幣）合約。」
早在去年球季「831交易大限」前，太空人就對交易拿到Josh Hader十分有興趣，但最終胎死腹中，此外Josh Hader也曾在太空人小聯盟體系待過3季，直到2015年被交易至密爾瓦基釀酒人。
Hader想追求至少要接近、甚至超越Edwin Diaz的5年1.02億美元（約31億台幣）的合約，對此大聯盟記者Mark Feinsand透露，「隨著春訓將近，越晚簽約恐對Hader越不利拿到大合約。」此外日前巴爾的摩金鶯也曾傳出對Hader感到興趣，但無奈Hader陣營要價過高，讓他們只能放棄追求。
本季滿29歲的Hader，在今年61場出賽中主投56.1局，收下2勝、3敗、33次救援成功，防禦率1.28，投出三振85次。在大聯盟8年生涯中，他出賽349場，交出20勝、21敗、165次救援成功（25次救援失敗）、防禦率2.50的成績，5次入選明星賽，3度拿下國聯最佳救援投手獎。