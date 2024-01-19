長榮機師釀春節罷工！22日投票結果曝 王國材：協助勞資達成共識
機師工會長榮分會日前發起罷工投票，將於22日揭曉結果，機師工會表示，投票情況相當踴躍，預期將無意外取得合法罷工權，不排除會於春節期間發動罷工。對此，交通部長王國材今（19）日受訪指出，民航局會持續協助勞資雙方達成共識，以不罷工為最重要目標。
記者李琦瑋／台北報導
機師工會指出，長榮航空不但先透過違法仲介公司違法引進外籍飛行員，甚至連這些外籍飛行員，引進時都不具備實際執行飛航勤務機型執照，違法聘雇事實確定，長榮航空卻藐視主管機關裁量權責仍持續違法招募，威脅旅客飛行安全，讓工會不得不以罷工行動喚醒長榮航空。另外，還有長榮航空苛扣成本及人力嚴重流失導致安全事故頻傳，由於勞資爭議調解無進展，工會去年12月22日啟動長榮分會的罷工投票程序，後續也在今年1月8日開放工會裡非長榮會員投票。
機師工會表示，罷工投票21日截止，工會將於22日上午統一進行開票，由於投票情況相當踴躍，工會預期在22日統一開票後，將無意外取得合法罷工權，開票後將立即規劃，最快不排除於春節期間罷工，也會於罷工前24小時預告。
長榮航空回應，尊重工會自主，但不放棄任何與工會溝通協商的機會。
王國材今天出席民航局局慶時，接受媒體採訪表示，他一直有在關心該議題，也打給長榮航空董事長林寶水，牠們有在處理，此次發起罷工起火點，主要是薪資以及外籍機師聘用問題，長榮航空已提出發放6個月年終、加薪5000元，機師也有調薪等，資方有釋出善意，可能還需要更理性的對話。
媒體詢問，若發生突襲式罷工，民航局是否有所準備？王國材說，距離春節2月8日還有一段時間，長榮機師工會一直都蠻理性，相信他們會提早對外宣布哪天要罷工，但交通部當然會以不讓這件事發生，為最重要目標；至於罷工是部分或全面，影響多少架次，都要等22號投票結果出爐，機師工會宣布，才會知道，目前民航局就是跟時間賽跑，持續請資方協商、協助勞資雙方達成共識。