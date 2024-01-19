寒流來襲！10大熱門溫泉景點「最強不是陽明山」 第一名CP值超高
本週日將有新一波冷空氣南下，一直到下週一、週二，預計強度將達寒流等級，這時候泡湯最適合。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「溫泉景點」網路聲量表現，發布網友熱議的全台10大熱門泡湯好去處。最熱門的溫泉景點是北投，因為交通便利，附近又可順逛溫泉博物館，一窺北投溫泉從日治時代發展至今的軌跡，網友直呼「花最少的錢就能徜徉在溫泉及古蹟的懷抱中」。
記者葉盛耀/綜合報導
平台觀察近三個月內網友針對「溫泉景點」的相關話題討論，統計出最熱門十大溫泉景點第一名為「北投溫泉」，因為交通便利，鄰近新北投捷運站與市區，是不少民眾泡湯首選。有網友就表示「北投溫泉位置真的好，對於不會開車的人是一大福音」、「適合想泡湯放鬆，又不想跑太遠的台北朋友」、「北投很多溫泉旅館有提供接駁車，不用轉公車或找車位好方便」等。
另外，也有網友指出「北投溫泉的泉質多樣、歷史悠久」，不僅可以享受到白磺、青磺、鐵磺三種溫泉體驗，還能參觀附近的溫泉博物館，一窺北投溫泉從日治時代發展至今的軌跡，直呼「花最少的錢就能徜徉在溫泉及古蹟的懷抱中」，堪稱CP值超高。
第二熱門溫泉景點則是宜蘭的「礁溪溫泉」，是少見的平地溫泉，泉質屬於中性碳酸氫鈉泉，富含礦物質且色清無臭，沐浴後光滑不黏膩。一名網友就分享「每年都要去礁溪泡湯，暖呼呼又清澈的泉水超療癒」，並特別推薦「可以去湯圍溝公園體驗在地的溫泉魚和泡腳池」，吸引大量網友討論「日式庭園造景很有特色，逛到腳痠的時候來放鬆很棒」。
此外，新北的「烏來溫泉」拿下排行第三，是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，具有軟化角質、促進新陳代謝等功效，因此素來有「美人湯」的稱號。而位在屏東的四重溪溫泉則是第四名，第五名為台北人最熟悉的陽明山溫泉，許多網友特別推薦下七股野溪溫泉的牛奶湯。