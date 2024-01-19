周杰倫音樂有一個缺門！吳宗憲道破徒弟弱點：這是他永遠做不到的
吳宗憲（憲哥）23年前挖掘周杰倫（周董），一路提攜他成為亞洲天王，不過後來師徒分道揚鑣，周董娶昆凌時也沒發喜帖給憲哥，讓恩師耿耿於懷，周董後來解釋沒邀憲哥是媽媽葉惠美的決定。吳宗憲近日在節目上再次提及喜帖事件，並指出周杰倫的音樂有一個「缺門」，直言：「這是他永遠做不到的！」
記者楊穎軒／綜合報導
大馬歌手黃明志近日上賀瓏主持的《酸民百萬富翁》，必須回答酸民說過的評論，其中一題「『某某』根本看不到黃明志的車尾燈，黃明志曲風多變，『某某』根本千篇一律」，選項有A林俊傑、B周杰倫、C王力宏、D蔡依林，黃明志當場嚇壞，直呼：「根本就挖洞給我跳啊！」只好選擇CALL OUT吳宗憲求救。
吳宗憲聽完題目後一一點評4位歌手，聽到選項有周杰倫，立刻嚴肅地問黃明志：「周杰倫結婚的時候有沒有發帖子給你？如果有發我現在就掛電話，沒有我才幫你解答問題。」黃明志回答：「肯定沒有。」這時憲哥表示：「周杰倫的創作有一個『缺門』，就是你有的，但是他沒有。」接著解答：「詼諧跟幽默是他永遠做不到的，聽杰倫的歌會感動，但聽你的歌會快樂。」
黃明志說，這是對他很大的鼓勵，並問：「所以憲哥你的答案是什麼？」怎料，吳宗憲頻頻打太極，不願給答案，丟下「你自己判斷吧」就掛電話。黃明志傻眼地說：「我覺得選哪一個都一樣死定了！只好選一個憲哥可能比較開心的答案，應該是B（周杰倫）。」賀瓏最後公布正確答案就是B周杰倫，「恭喜答對！」
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