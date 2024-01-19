年終獎金放大術！民眾偏愛這種理財方式　銀行搶客祭終身免手續費

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台新銀行也觀察，偏好採取較多元的理財方式，包括美元定存、固定配息債券及基金，其中基金相對更受民眾喜愛，今年截至1月15日，申購產品金額以基金占比為最多，其次才是債券和傳統險，其中定期定額購買基金具有分散風險、長期積累財富的優勢，避免受到單一市場波動的極端影響，加上長期定期投資也能平均分攤市場波動，降低市場波動對投資組合的衝擊，幫助在市場中持續積累財富。
不過，過往民眾想購買不同市場基金，每次申購都會產生手續費負擔。為協助解決痛點，台新銀行今年1月推出「活動期間內線上定期定額新申購基金，享該憑證終身免申購手續費」優惠活動，同時，活動期間基金定期定額贖回也不收信託管理費，在活動期間透過台新銀行網路銀行、行動銀行、Richart、以及「理財速GO易」進行定期定額新申購基金，可享終身免申購手續費優惠。
中信銀行也在1月推出「買基金免費用，終身0負擔」基金投資優惠方案，網路銀行、中信Home Bank APP定期（不）定額申購基金或定期定額智能投資「智主投」，該筆享有終身申購手續費0元、信託管理費0元優惠，鼓勵民眾在一年之始透過定期（不）定額投資，養成理財規劃習慣，累積財富，並建議定期定額申購基金最低投資門檻為新台幣3000元，是培養投資理財習慣的利器，「買基金免費用，終身0負擔」基金投資優惠方案。鼓勵民眾長期投資分散風險，避免短期市場震盪，有助客戶提早布局。
此外，隨著大數據、智能投資發展成熟，尤其ChatGPT熱潮，更讓智能投資迎來新一波高峰。根據金管會公布，截至112年9月底，已有16家業者開辦機器人理財業務，總客戶數約17.3萬人，資產規模達新台幣75.52億元。兆豐銀行指出，「機器人理財」強調長期且紀律投資，多數客戶多採用定期定額來參與市場，因此在今年金融市場波動不斷下，資產管理規模仍穩健成長，截至去年11月底，近一年客戶數成長約35%，資產管理規模成長更是高達約167%。
看好機器人理財商機，兆豐銀行也推出機器人理財限時終身0信管費優惠，只要新台幣2000元，就可享受智能理財的優質服務，讓小額投資人輕鬆入手也可享有大戶的服務，而且至3月29日止，只要符合活動條件，即可享每人1筆投資組合終身0元信託管理費的優惠。
針對不知如何挑選基金的民眾，中信銀行也建議，可選擇智能投資「智主投」，由人工智慧 AI負責基金標的選擇、買賣點建議及投資組合配置，最低門檻3000元可一次購買5至10檔基金，同時搭配LINE通知、線上專人免費諮詢，達到分散風險的目的，偏好自行挑選基金的投資人亦可參與此方案，全系列基金定期（不）定額皆可享有申購手續費0元及信託管理費0元優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。