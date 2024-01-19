台積電報喜、ADR大漲逾9%！陸行之點評5重點「看門道」留意後續

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至於台積電2024全年，估可望健康成長，營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，約來到21%至26%。另外，今年全年資本支出280到320億美元，取中位數300億元則與去年相近。另外，先進封裝部分，今年將持續擴充CoWoS產能，預計今年產能會倍增，但由於不夠客戶需求，仍持續擴充中。
台積電法說會後，ADR大漲逾9%報喜，而知名半導體分析師陸行之也PO文5點表示看法，包括台積電今年上半年將由AI GPU帶動，下半年由AI PC GPU/NPU驅動，資本支出佔營收比下降，股東可期待現金股利繼續增加，但他也提到物聯網（IOT）、消費性電子晶片需求第4季下滑近3成，投資人要小心在這領域的投資，肯定有公司出來暴雷，另外也要留意8奈米和12奈米布局的產業。
知名半導體分析師陸行之PO文如下：
1.看起來台積電非常看好2024，20到25%營收增長，主要是AI晶片帶動，但我們認為上半年還是Nvidia/AMD的AI GPU帶動，但下半年就是AI PC CPU/GPU/NPU 來帶動，不一樣喔。
2.台積電去年資本開支總算下修到304.5億美元，今年資本開支也沒啥成長，但營收增長20到25%，資本開支佔營收比會從2023年的44%，下降到今年的34到38%，之前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加，公司也說以後會積極一點，但對設備廠而言就沒什麼增長動能。
3.魏總（魏哲家）說N3P跟Intel 18A差不多，又早一年量產，但會不會客戶搞不清楚，以為 18A比N3P更先進。
4.台積電的IOT（資通訊），消費性電子晶片需求第4季度竟然下滑近3成，要小心在這領域的投資，肯定有公司會出來暴雷。
5.TrendForce一直說8“/12”成熟製程供過於求，但台積電的8“特殊製程需求在4季度明顯比12”成熟製程來的好，一個季增18%、一個季減11%，投資人可以找出相關的產業及公司，來趨吉避凶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。