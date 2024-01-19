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台積電報喜、ADR大漲逾9%！陸行之點評5重點「看門道」留意後續

▲台積電法說會報喜、ADR大漲逾9%，知名半導體分析師陸行之點評5重點「看門道」，要投資人留意後續。圖右為董事長劉德音、圖左為總裁魏哲家。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲台積電法說會報喜、ADR大漲逾9%，知名半導體分析師陸行之點評5重點「看門道」，要投資人留意後續。圖右為董事長劉德音、圖左為總裁魏哲家。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者許家禎／台北報導

台積電昨（18）日法說會報喜、ADR大漲逾9%。知名半導體分析師陸行之昨日PO文教投資人「看門道」。他指出台積電上半年將由AI GPU帶動，下半年由AI PC GPU驅動；資本支出佔營收比下降，股東可期待現金股利繼續增加。但他也提醒，台積電消費性電子晶片需求第4季下滑近3成，要留意相關的投資，可能有公司出來暴雷，另外市場報告認為成熟製程供過於求，但台積電不全然於此，投資人可找出來趨吉避凶。

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台積電2023年第4季稅後純益約新台幣2387億1千萬元，每股盈餘為新台幣9.21元，優於預期，單季毛利率為53.0%。2023年全年EPS達32.34元，全年毛利率54.4%、營業淨利率為42.6%。展望今（2024）年第一季，受到季節性影響但HPC需求回溫將兩相抵減，第1季營收估介於180億美元到188億美元之間，約季減4.2%到8.3%。

至於台積電2024全年，估可望健康成長，營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，約來到21%至26%。另外，今年全年資本支出280到320億美元，取中位數300億元則與去年相近。另外，先進封裝部分，今年將持續擴充CoWoS產能，預計今年產能會倍增，但由於不夠客戶需求，仍持續擴充中。

台積電法說會後，ADR大漲逾9%報喜，而知名半導體分析師陸行之也PO文5點表示看法，包括台積電今年上半年將由AI GPU帶動，下半年由AI PC GPU/NPU驅動，資本支出佔營收比下降，股東可期待現金股利繼續增加，但他也提到物聯網（IOT）、消費性電子晶片需求第4季下滑近3成，投資人要小心在這領域的投資，肯定有公司出來暴雷，另外也要留意8奈米和12奈米布局的產業。

知名半導體分析師陸行之PO文如下：

1.看起來台積電非常看好2024，20到25%營收增長，主要是AI晶片帶動，但我們認為上半年還是Nvidia/AMD的AI GPU帶動，但下半年就是AI PC CPU/GPU/NPU 來帶動，不一樣喔。

2.台積電去年資本開支總算下修到304.5億美元，今年資本開支也沒啥成長，但營收增長20到25%，資本開支佔營收比會從2023年的44%，下降到今年的34到38%，之前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加，公司也說以後會積極一點，但對設備廠而言就沒什麼增長動能。

3.魏總（魏哲家）說N3P跟Intel 18A差不多，又早一年量產，但會不會客戶搞不清楚，以為 18A比N3P更先進。

4.台積電的IOT（資通訊），消費性電子晶片需求第4季度竟然下滑近3成，要小心在這領域的投資，肯定有公司會出來暴雷。

5.TrendForce一直說8“/12”成熟製程供過於求，但台積電的8“特殊製程需求在4季度明顯比12”成熟製程來的好，一個季增18%、一個季減11%，投資人可以找出相關的產業及公司，來趨吉避凶。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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