MLB／曾評Stroman實力無法左右戰局！洋基總管再度致歉化解誤會
紐約洋基（MLB）休賽季以2年3700萬（約11.5億台幣）簽下明星右投Marcus Stroman，其中洋基總管Brian Cashman也在今（19）日針對過往有關Stroman的負面評價給出解釋。在2019年時Cashman曾表示Stroman不是一位能左右比賽戰局的選手，Cashman則澄清當時媒體曲解他的意思，希望在新賽季能與Stroman攜手一起幫助球隊。
記者張志宇／綜合報導
此事發生在2019年，當年交易大限前洋基與大都會都在競爭Marcus Stroman，但最終洋基在交易案中敗下陣來，當時「現金人」Brian Cashman就直言，「Stroman不是一位有能力影響比賽戰局的投手，且若是交易來Stroman，他在季後賽頂多只是一位牛棚投手。」
如今32歲的Marcus Stroman選擇在今年加盟洋基，Brian Cashman改口表示，「已經與Stroman的經紀人致歉，在休賽期談約時，也再次向Stroman本人致歉，當年真正想表達的原意，是交易過來的包裹不足以左右球隊戰局，並非針對Stroman，但我還是要為我當初的言論讓外界誤會表達抱歉。」
身為洋基迷的Marcus Stroman，對於Cashman的言論，則表示，「我已經有和Cashman談論過此事，我並沒有放在心上，我要在新賽季攜手幫助球隊。」
去年Marcus Stroman為小熊出賽27場比賽（25場為先發登板），拿下10勝9敗、防禦率3.95，並入選生涯第二次明星賽，但在Stroman拿下的10勝當中，其中有9勝是在開季前19場先發中拿下，在前19場先發中，主投112.2局防禦率僅有2.96，但來到明星賽後，因右肋骨軟骨骨折，出賽8場僅投24局拿下1勝3敗、防禦率高達8.63。