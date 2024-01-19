蔡依林真心寵粉！機場苦等3天 天后一句話讓他感動哭：居然記得
天后蔡依林（Jolin）今（19）日在北京舉辦「Ugly Beauty」的巡迴演唱會，日前她搭飛機抵達北京，吸引許多民眾接機，其中有一名粉絲表示不知道蔡依林哪天會到，在機場等了3天，最後跟在她旁邊，蔡依林隨口問了一句話，讓粉絲感到超暖心。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡依林近日到北京準備演唱會，現身機場時大批歌迷跟在身旁，許多人拿出手機紀錄難得與偶像碰面的時光，蔡依林也不時和粉絲點頭致意。其中一名粉絲在微博上PO出影片，只見他一直跟在蔡依林身旁，表示等了偶像3天3夜，在等電梯時，蔡依林主動問他「你們去迪士尼好玩嗎」，讓該粉絲超感動，直呼：「說過的話原來都有被Jolin好好記得！」
該粉絲還原事情經過，原來半個月前，他一樣在機場等待蔡依林，當時Jolin腳步走得匆忙，但不忘關心粉絲：「你們會去哪裡？」男粉絲表示要去迪士尼玩看Elsa，半個月過去Jolin仍記得他的長相，一句簡單的問候讓他感到超暖心，其他粉絲超羨慕表示，「寵粉第一名」、「我的嫉妒震耳欲聾」、「近到能跟姐像朋友一樣聊天，太羨慕了」、「我天啊吶姐一直記得」、「追星不就是為了這個瞬間嘛。」
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