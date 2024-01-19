時力發動募款拚撐過財務危機　王婉諭曝許多人因黃國昌退黨而入黨

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭指出，選後到現在不到一個禮拜已經收到數千筆小額募款以及超過2百位黨員申請入黨，超過6成是25歲以下年輕世代，顯示時代力量對於年輕族群仍有一定號召力，她相信改革及社會改造不能因為沒有國會席次而停滯，時代力量仍會扮演這樣的角色。
王婉諭坦言，不只是資源有限、希望得到大家支持，今天晚上開始也會舉辦一系列巡迴座談，希望能傾聽各界民意，包含現在政治狀況以及對時代力量的期待，以及未來時力如何因應跟調整 這次大選獲得慘烈成績，必須痛定思痛，透過這樣的座談，讓大家面對面一起檢視時代力量發生的問題、如何做調整，也聽聽大家對第三勢力的期待。
王婉諭指出，2026年選舉也會持續備戰，即便時代力量在國會沒有席次，仍有6席議員與1席鄉代，新竹市更有議會黨團，也有一些夥伴希望投入地方選舉，不會放棄地方的經營也會努力留下人才，面對2024選舉結果很清楚知道的確有很多需要檢討部分，未能獲得補助款也是嚴峻挑戰，若對於時代力量這幾年國會跟地方表現肯定的話，希望大家能一起度過這次難關，並透過重整之後再出發。
時力秘書長李兆立補充表示，巡迴座談目前規劃有7場，從第一場在台北開始，依序在台中、新竹、竹縣、苗栗、高雄、花蓮舉辦，希望過年前舉辦完畢，並把大家的意見收攏起來。
王婉諭表示，針對這次選舉檢討，並不只是這次選舉，時代力量這幾年未能留下人才，很多政治跟組織基本功也未能做好， 這些都要做調整，包含策略選擇、媒體聲量佈局都有很多可以改進的空間，從2022年選舉結果，時代力量支持度就不到1％，即便是尋找非常多優秀，且有實務經驗的不分區，以及她3月擔任黨主席努力下，雖然拉到2.多個百分點，但未能突破3％政黨補助門檻。一部分原因就是時代力量這幾年未能在組織打好基礎、人才也無法留用，在整個大環境下，選前藍白破局後，三個主要政黨都呼籲集中選票、壓縮政黨票給小黨可能性，對沒有總統候選人的小黨跟第三勢力來說都是非常辛苦，在集中選票的情況下，更是壓縮到政黨票給其他小黨的可能性，整個大環境變化與時代力量要檢討部分都會影響到選舉結果。
媒體詢問時力立委陳椒華要求黨內停止批判黃國昌的路線，王婉諭表示整體選戰策略包含上夜夜秀，讓百萬人能夠看到時代力量而有更多人支持，但有些人在這樣的節目中只看到黃國昌，這是比較奇怪的部分，大家焦點不太一樣，尤其是節目還有另一個來賓是呱吉，若面對民眾黨的黃國昌就不能批判跟檢視的話，還有什麼資格檢視民進黨跟國民黨？
王婉諭說，對於時代力量來說，做得好當然願意支持、不好的部分作為政黨也應該檢視，對時代力量來說這一頁已經翻過去，時代力量從來就不是一言堂，不同意見都是一個常態，此時此刻要做的珍惜此時此刻還支持時代力量的人，不要傷害支持者、不要親痛仇快，當下要做的應該是不要讓支持者失望，看到新的時代力量，而不是在過去泥淖中繼續糾結。
媒體詢問是否許多年輕人入黨原因是因為黃國昌退黨？王婉諭表示，的確有蠻大比例有寫到這個部分，不可諱言時代力量過去在媒體曝光比較不足，很多人在過去幾年看不到時代力量，在積極爭取節目露出下，因為被看見所以願意相信時代力量，媒體或是社群平台露出非常重要，現在整體側翼操作與網路攻防下，很容易讓時代力量價值被模糊、主張無法被看見。
王婉諭說，的確很大一部份提到黃國昌退黨，還有一部分透過媒體看到時代力量價值直得親睞，因此選擇加入，兩種大概是入黨理由的主流。
李兆立也補充，入黨理由大概有三種：第一、因爲黃國昌離開；第二、是肯定現任委員在國會的表現跟堅持；第三、是時代力量過去在幾大議題的堅持，最常提到是居住正義、兒少保護跟交通改革。