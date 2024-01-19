已是休旅還要跨界，歐規小改Ford Kuga外觀調整、螢幕加大、新增Active跨界車型
近日歐規Ford Kuga推出了小改車型，和美規Escape一樣都是針對外觀與內裝進行調整升級，不過歐規Kuga在外觀則有著不同設定，另外此次小改也新增了Active跨界車型。
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近日Ford帶來了歐規小改Kuga，雖然比照美規Escape換上更扁平的水箱護罩和頭燈，但在保險桿等處歐規Kuga還是有屬於自己的風格。除了外觀進行調整修改外，最特別就是已是休旅設定的Kuga竟還推出Active跨界版本，不同於一般Kuga，Kuga Active透過下護士板營造出更濃厚的戶外越野氣息，於車高方面1,683mm的設定也來得更高，但有趣的是進入角、離去角等數值竟沒有任何改變。
內裝方面也是歐規小改Kuga的另一重點，在座艙格局規劃不變之下，換上新介面的12.3吋數位儀表，及中控螢幕尺寸加大至13.2吋，同時也改採操作更直覺的SYNC 4系統。
至於動力部分歐規Kuga仍有提供1.5升三缸渦輪引擎，但輸出卻調降至150hp/24.5kgm。另外還有243hp的2.5升PHEV與2.5升Hybrid(180hp前驅/183hp四驅)。