NBA／湖人想換球星恐得出Reaves！美媒不看好　詹皇對交易不表態

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贏球治百病，湖人緩解了危機，但因此卻讓他們陷入更深的猶豫之中。12月到1月的戰績下滑，顯示他們確實需要採取一些行動，來幫助LeBron James及Anthony Davis。但在一些關鍵賽事中贏球，又讓交易計畫看起來並沒有如此緊迫、急切。
涉及球星的交易得出Austin Reaves ESPN不看好
ESPN記者Ramona Shelburne認為湖人現在沒有除了Austin Reaves和未來首輪以來的籌碼，這讓他們舉步維艱，因此不如再觀望一下，「看看他們在對雷霆比賽中的表現，等未來先發球員回歸並凝聚在一起、等待Gabe Vincent復出——他們找他來是有原因的——看看是否能走在一起。」
另一名ESPN記者Zach Lowe則稱，若湖人想要一個真正具有影響力、且不用太擔心他合約問題的球員，如：Zach LaVine或Dejounte Murray，那Austin Reaves很可能必須得參與交易，而他本人並不看好這種操作。
「對我來說，這就只是人員的橫向調動罷了，並沒有讓他們的能力產生質的改變。」Lowe表示，要討論湖人是否具有爭冠實力，至少要等他們排名回升到第5-7名時，這話題才能真正成立。
詹皇的態度
而對於湖人是否需要做出改變的這個問題，James在受訪時拒絕表態，「我不玩Fantasy basketball，我只關注穿著我們球衣的那些人，考慮我們現在需要什麼、或我們缺乏什麼，這對他們太不尊重了。我不會這樣對待我的隊友們。」
James在職業生涯中常被貼上「LeGM」的標籤，但他表明目前重點必須放在他和他的隊友如何延續勝利之上。特別是隨著新的先發陣容和穩定的輪換取得了一些進展，保持一致性非常重要。
James稱讚Darvin Ham的調度出色，讓球員們熟悉輪換，並且明白自己何時該上場，「Max Christi、C-Wood和八村壘提供給了我們很多輪換空間，如果他們能繼續保持出色發揮，這將對我們的團隊有很大幫助，因為我們需要這些角色球員挺身而出。」