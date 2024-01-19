徐乃麟被酸「上法院比吃飯次數多」 爆怒開罵：看你有種我們私約
綜藝大哥徐乃麟（乃哥）對演藝工作態度嚴謹，過去多次流露火爆脾氣，不過在唐從聖事件及有了孫子後，整個人溫暖許多，沒想到，近日有酸民譏他「上法院比吃飯次數多」，乃哥火氣被點燃，與對方一來一往互嗆，最後甚至氣到放話「私約」，讓網友全看傻眼。
記者楊穎軒／綜合報導
徐乃麟日前在臉書發文宣傳代言的線上麻將課程，一名網友沒來由地酸徐乃麟一天到晚上法院，次數比吃飯還要多，乃哥看到後回擊：「老子有錢就是要教訓你們這些無事生非的渣網，你有種就嗆啊！看我告不告你。」對方回嘴：「我懶得理你這種貨色！」徐乃麟說：「你是怕嗎？你沒有種嗎？敢在網路嗆別人就不要沒種，網路警察也可以找到你的，我也告過渣網，不信你試試看！」
該網友繼續槓徐乃麟：「你才嘴賤，演藝界那（哪）個不罵你？你咒我我可以告你，我不咒你，別人會！」乃哥再反擊：「你有種的話拜託你趕快告我，你也可以講狠話幹話，讓我來告你！」還稱「看你有種我們私約也可以」，最後警告：「我在明處你在暗處別躲著不敢見人，我告訴你我告過太多人，也沒有輸過你可以查一查。」
※【NOWnews 今日新聞
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